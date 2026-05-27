На територията на ОДМВР – Пловдив продължават активните действия в рамките на националната специализирана операция за пресичане на всички видове престъпления и подобряване на пътнотранспортната обстановка, съобщиха от ОД МВР в града под тепетата.

Данните с натрупване от началото на акцията показват, че по един от водещите показатели - противодействието на разпространението на наркотици, пловдивските криминалисти са иззели общо над 11 килограма различни по вид високорискови вещества.

Проверени са 214 питейни и увеселителни заведения, 4517 автомобила и 147 места, на които обичайно се събират наркозависими. Снета е самоличността на 3563 души, като 29 са били задържани, а образуваните досъдебни производства са 30. При допълнителната оперативна работа, свързана с борбата с т. нар. "улична престъпност“, са проведени профилактични беседи с 830 хора от криминалния контингент и са обходени техни сборища. По ЗМВР са съставени 88 акта и 306 предупредителни протокола. Установено е местонахождението на обявени за издирване 45 лица и 2 моторни превозни средства.

Иззети са над 1000 фалшиви маркови дрехи и обувки

За противодействие на икономическата престъпност са инспектирани 239 заложни къщи, 211 игрални зали и казина, 179 фирми за бързи кредити, 86 пункта за черни и цветни метали. Конкретно по линия на акзицните стоки е извършен контрол на 348 обекта, а за нарушения с патентното право – на 209. Проверени са общо 4958 души, задържаните са 74, образуваните досъдебни производства – 57.

По другото приоритетно направление за недопускане на нарушения на Закона за движение по пътищата са проверени 25368 МПС и 19868 души. Съставени са 978 актове и 14044 глоби с фиш. Връчените електронни фишове са 3575.

Сред по-характерните случаи от полицейските действия попада арестът на криминално проявен водач, в чийто автомобил служители от отдел "Криминална полиция“ са открили над 90 грама високорисково вещество, ползвано като суровина за производство на синтетичен канабиноид. На адреса на жител от квартал "Столипиново“ колегите им от Шесто РУ пък са намерили над 100 дози от т.нар. "бонзай“ с общо тегло около 12 грама.

Част от хванатите наркотици

Междувременно екипи на отдел "Икономическа полиция“ са иззели над 1000 фалшиви маркови дрехи и обувки при претърсвания в два магазина в район "Източен“.

След проверка в един от големите търговски центрове е пресечена и незаконна продажба на защитни покрития за мобилни телефони – конфискувани са около 400 артикула, обозначени със знаци на регистрирани световни производители и разпространявани без съгласие на правопритежателя.