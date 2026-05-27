Дете е пострадало при катастрофа, възникнала заради неспазена дистанция между два автомобила в Пловдив.

Сигналът, че на ул. "Любен Каравелов“ "Опел“ е блъснал отзад "Рено“, постъпил в сектор "Пътна полиция“ около 18.30 ч. вчера.

Под лекарско наблюдение без опасност за живота е оставено 10-годишно дете, пътувало във втората кола.

Шофьорките на автомобилите, на 48 и 49 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.