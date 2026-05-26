Възрастна пловдивчанка зад волана едва не причини голяма трагедия в Родопите, съолщиха от пресцентъра на ОД МВР Смолян за Plovdiv24.bg.

На 24 май, около 16:20 часа в град Чепеларе на улица "Васил Гаджуров“ 70-годишна водачка от Пловдив, управлявайки лек автомобил "Тойота Аурис“, при потегляне не се е убедила, че пред автомобила пресича 4-годишно дете, и го е блъснала.

На детето е оказана медицинска помощ в МБАЛ – Смолян, където е прегледано и освободено за домашно лечение с охлузна рана на главата, без опасност за живота, уточнха от МВР.