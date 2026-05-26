Джип горя на булевард "Марица юг" в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Мерцедесът се е запалил в отсечката между Пешеходния мост и кръговото на Водната палата.

На място е пристигнал екип на полицията. Към момента няма информация за пострадали хора, нито за причините за възникването на пламъците. Шофьорите да преминават внимателно оттам.

Предната част на автомобила, където се намира двигателят, е почти напълно унищожена, което означава, че оттук насетне возилото на практика става неизползваемо. Според очевидци сериозно засегната от огъня е и микробус, паркиран в съседство.