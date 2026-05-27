Линейка на частна спешна помощ се обърна след тежък сблъсък с лек автомобил на кръстовището между булевардите "Шести септември“ и "Цариградско шосе“ в Пловдив тази вечер. При инцидента, възникнал минути след 20:00 часа, специализираното превозно средство е преминало на червен сигнал на светофара с включена сигнализация, след което е последвал удар, който е забил медицинския автомобил в бордюра и довел до преобръщането.

За тежкия инцидент на пътното платно в района на кметството на район "Източен“ съобщиха от МВР - Пловдив за Plovdiv24.bg.

Спасителна операция на пожарната служба

Сблъсъкът е предизвикал извънредна ситуация, наложила незабавната намеса на екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната служба. Тъй като в момента на удара в преобърнатата линейка е имало заклещени хора, се е наложило огнеборците спешно да режат ламарините на купето, за да осигурят достъп и да извадят намиращите се вътре лица. Водачът на медицинския автомобил, транспортираният пациент и неговият придружител са изведени и незабавно откарани в болница за медицински прегледи. По предварителна информация тримата не са пострадали сериозно.

Състояние на участниците и тежки материални щети

Вторият участник в катастрофата – шофьорът на леката кола, която вече е била навлязла в зоната на кръстовището, е прегледан от лекари и му е оказана помощ на място. Направените проби за употреба на алкохол и на двамата водачи са отрицателни. Изпратените до Plovdiv24.bg от свидетели кадри показват, че материалните щети по превозните средства са изключително сериозни. Лекият автомобил е с напълно размазана и деформирана предна част, а по асфалта са разпилени множество части и отломки от купето.

Преобърнатата линейка

Ограничения в движението и обходни маршрути

Районът около местопроизшествието е отцепен. Преминаването в този натоварен участък остава силно ограничено. На място има засилено полицейско присъствие, като екипите на полицията насочват преминаващите автомобили към обходни маршрути и контролират безопасността на движението, съобщиха още от пресцентъра.