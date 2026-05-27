Тежка катастрофа между линейка и лека кола предизвика извънредна ситуация и затрудни сериозно движението в района на "Цариградско шосе" в Пловдив. На място има екипи на полицията и пожарната служба, както и лекари от спешна помощ, които помагат на пострадали и обезопасяват натоварения участък.

За тежкия инцидент на пътното платно в района на кметството на "Източен" информира редовен читател на Plovdiv24.bg. От кадрите, които ни е изпратил, се вижда, че материалните щети по превозните средства вследствие на удара, са сериозни.

Спасителна операция на пожарната служба

Наложило се е екипите на пожарната служба да режат ламарините на обърнатото на една страна превозно средство, тъй като в момента на инцидента в линейката е имало хора, съобщават очевидците.

Щетите по леката кола са значителни

Около нея има патрулен автомобил на полицията с пуснати светлинни сигнали и пожарна, а служители на реда регулират трафика.

Вторият участник в ПТП-то, леката кола, е с напълно размазана и деформирана предна част, като по асфалта пред нея се виждат разпилени части и отломки от купето. Районът около местопроизшествието е ограден с конуси, полицейски служители продължават работата по изясняване на обстоятелствата около катастрофата. Преминаването в участъка остава силно ограничено.