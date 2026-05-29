Солидно почерпен шофьор е арестуван в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на полицията в града под тепетата.

Шофьор под влияние на солидно количество алкохол бе задържан вчера в Пловдив. Около 17.40 ч., на ул. "Иван Андонов“ екип на Второ РУ спрял за проверка лек автомобил "Ситроен“, а тестът с дрегер на 38-годишния мъж зад волана отчел над 2,5 промила.

В сутрешните часове на деня в полицейската сграда в Раковски пък попаднала 32-годишна жена, заловена да управлява лек автомобил "Дайхатсу“ след употреба на наркотични вещества. Срещу двамата извършители са образувани бързи производства.

Законът

Шофирането с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила е престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 1 до 3 години.

Министерството на вътрешните работи (МВР) и съдебните власти редовно напомнят за строгите санкции, тъй като при управление с над 1,2 промила се прилагат следните мерки:

Основни наказания и мерки

Отнемане на превозното средство: Ако автомобилът е собственост на пияния шофьор, той се отнема в полза на държавата. В случаите, когато колата не е негова, съдът присъжда равностойността ѝ в пари.

Снемане на регистрационните табели: Спира се от движение моторното превозно средство (МПС) за срок от 6 месеца до 1 година.

Временно отнемане на книжката: Свидетелството за управление се отнема принудително до приключване на съдебното производство.

Последствия според Наказателния кодекс