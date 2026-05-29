Дете е пострадало леко при пътно произшествие вчера в пловдивския квартал "Коматево“. Около 19.40 ч., при пресичане на пътното платно, то било ударено от лек автомобил "БМВ“.

Оставено е под лекарско наблюдение с контузен крак. Водачът на колата е изпробван за алкохол, резултатът е отрицателен. По случая е взето административно отношение от екип на сектор "Пътна полиция“, съобщиха от пресцентъра на полицията в града под тепетата.