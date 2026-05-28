Катастрофа е станала на булевард "Княгиня Мария Луиза" в Пловдив в днешния следобед, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Инцидентът е точно до кръстовището с улица "Родопи" в посока "Тракия" на метри от пешеходна пътека.

Има материални щети по ударените коли, които са две по непотвърдена информация. Няма данни за сериозно пострадали хора.

Движението е затруднено. Причините за възникването на пътнотранспортното произшествие ще се изясняват от служителите на реда тепърва.

Шофирайте внимателно.