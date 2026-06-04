Сигналите за бомби в Пловдив продължават. Днес такъв сигнал е получен и в ДГ "Дружба" в район "Западен", съобщиха за Plovdiv24.bg запознати.

Сигнализирано е в полицията, предприети са били всички необходими мерки по протокол. Информирани са били родителите и децата вече са изпратени по домовете им.

Сигнал за бомба е получен и в УМБАЛ "Пловдив" (бившата Окръжна болница). От болницата съобщават, че няма да евакуират лежащо болни, преди да проверят сигнала.

Както Plovdiv24.bg вече писа, над 70 координирани бомбени заплахи бяха изпратени до служебните електронни пощи на десетки училища и детски градини в страната само преди ден. Това наложи незабавна евакуация на ученици и деца в цялата страна.

Сигналите са регистрирани в Пловдив, Ловеч, Варна, Русе, Стара Загора, Разград, както и в по-малки общини. Специализираните екипи не са открили взривни устройства на място. Бомбените заплахи, получени в редица училища у нас, са били обезпокоително много и са изпратени от сайт в Италия, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите.

Ръководствата на засегнатите учебни и детски заведения са подали сигнали чрез телефон 112, което е позволило на полицаи и пожарникари веднага да обезопасят районите и впоследствие да възстановят учебния процес.

В Пловдив заплахи бяха получени в ПГ по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и ПГ по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“. Учениците навсякъде са били евакуирани и след проверка са били върнали в кабинетите.

Четири детски градини в район "Южен" също получиха заплаха за бомба на имейлите си. Градините бяха "Зорница", "Малина", "Мая" и "Светлина". Директорките на градините са действали по протокол.

Оказва се, че днес заплахите продължават.