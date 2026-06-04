Директорът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов коментира една от най-актуалните теми в момента, а именно десетките сигнали за бомби, които се получават в училища, детски градини и други институции.

Ето какво каза той пред Plovdiv24.bg:

Днес сигналите за бомби са по-малко в сравнение с последните дни. Към момента са около 10 на територията на цялата област. Кибератаките са на територията на цялата срана, не само в Пловдив. Акцентът са учебните заведения. Има си процедури - незабавно МВР пристига на място и ако се налага, пристъпваме към евакуиране на хора. Не трябва да се създава психоза. Целта вероятно е съвсем друга, сигурно има връзка и с провеждащите се зрелостни изпити. Някои от сигналите са подадени предходни дни, но мейлът е отворен днес и затова се реагира днес.

Както Plovdiv24.bg вече писа, над 70 координирани бомбени заплахи бяха изпратени до служебните електронни пощи на десетки училища и детски градини в страната само преди ден. Това наложи незабавна евакуация на ученици и деца в цялата страна.

Сигналите са регистрирани в Пловдив, Ловеч, Варна, Русе, Стара Загора, Разград, както и в по-малки общини. Специализираните екипи не са открили взривни устройства на място. Бомбените заплахи, получени в редица училища у нас, са били обезпокоително много и са изпратени от сайт в Италия, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред медиите.

Ръководствата на засегнатите учебни и детски заведения са подали сигнали чрез телефон 112, което е позволило на полицаи и пожарникари веднага да обезопасят районите и впоследствие да възстановят учебния процес.

В Пловдив заплахи бяха получени в ПГ по електротехника и електроника, Националната търговска гимназия и ПГ по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“. Учениците навсякъде са били евакуирани и след проверка са били върнали в кабинетите.

Четири детски градини в район "Южен" също получиха заплаха за бомба на имейлите си. Градините бяха "Зорница", "Малина", "Мая" и "Светлина". Директорките на градините са действали по протокол.

Оказва се, че днес заплахите продължават.