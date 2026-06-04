НУ "Христо Ботев" в район "Северен“ откри новите си STEM кабинети, които разширяват възможностите за модерно и практическо обучение.
Кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова присъства на събитието и отбеляза значението на новата образователна среда за развитието на децата.
По време на откриването учениците представиха интерактивни уроци, посветени на Космоса, природата и здравословното хранене, и показаха как технологиите могат да превърнат учебния процес в интересно и вълнуващо преживяване.
Район "Северен“ продължава да подкрепя модерното образование и инициативите, които създават по-добра среда за развитие на нашите деца.
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