НУ "Христо Ботев" в район "Северен“ откри новите си STEM кабинети, които разширяват възможностите за модерно и практическо обучение.

Кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова присъства на събитието и отбеляза значението на новата образователна среда за развитието на децата.

"STEM кабинетите са инвестиция в любопитството и знанията на децата. Пожелавам на учениците да бъдат смели в идеите си, активни в ученето и вдъхновени да откриват нови решения“, заяви на откриването Венцислава Любенова.

По време на откриването учениците представиха интерактивни уроци, посветени на Космоса, природата и здравословното хранене, и показаха как технологиите могат да превърнат учебния процес в интересно и вълнуващо преживяване.

Район "Северен“ продължава да подкрепя модерното образование и инициативите, които създават по-добра среда за развитие на нашите деца.