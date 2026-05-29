"Бързи, дигитални, любопитни и нетърпеливи. Днешните деца мислят през технологиите, учат през тях и възприемат света“. Така областният управител на Пловдив Георги Янев описа учениците от Френската езикова гимназия "Антоан дьо Сент‑Екзюпери“. Той бе гост на официалното откриването на новия STEM център и присъства на урок по химия, в който учениците замерваха нитратите в плодовете и зеленчуците. И констатираха, че в почти всички проби има завишени стойности, затова препоръчаха преди консумация да се накисват във вода със сода бикарбонат.

Лабораторията по лингвистика и тази по математика и информатика са свързани от една обща идея, която директорът Ана Атанасова разясни. "Онези, които смятат, че филологията и технологиите са два различни свята, трябва да знаят, че в съвременния свят езикът е код, а науката е универсалното средство за комуникация. Затова нашият подход е интердисциплинарен - природните науки ще срещат чуждия език, лингвистиката ще се преплита с логиката на математиката, а инженерните проекти ще бъдат представяни пред света на френски, английски и български език“, коментира директорът.

Този център създава среда, в която идеите могат да срещат реални решения. Учениците имат възможност да учат, да експериментират и искрено се надявам да градят бъдещето си в нашата държава, заяви при откриването областният управител.

Той подчерта, че образованието и младите хора се утвърждават като водещ приоритет в регионалните политики, а подобни инвестиции показват как държавата може да бъде надежден партньор в развитието на модерна образователна среда.

Областният управител припомни и важни моменти от историята на гимназията, включително ролята на дългогодишния директор Нина Василева, както и международните успехи на възпитаници като Лора Тоскова, класирала се първа в Европа и втора в света в престижното състезание "Китайски езиков път“. Той отбеляза и десетото поредно участие на гимназията в Световния образователен форум — доказателство за високото качество на обучението и международния авторитет на училището.

"Да създадеш кораб не означава да тъчеш платната, да ковеш гвоздеите, да разчиташ звездите, а по-скоро да вдъхнеш на хората копнеж по морето и така ще ги видиш обединени в една обща цел.“ С този цитат на Екзюпери директорката на гимназията Ана Атанасова очерта целите на новия STEM център. Той трябва да научи учениците да мечтаят, като се потапят в безкрайното море на знанието, откритието и създаването.

Тя обърна внимание и на новото поколение в класните стаи — ученици, които търсят бързо знание и неговата приложимост, които превъртат видео по-бързо, отколкото ние обръщаме страница, които търсят отговори, преди въпросът да е зададен докрай, и които не чакат инструкции, защото вече са гледали урока в YouTube или TikTok. "Те са предизвикателството, което ни мотивира“, подчерта тя.

След официалните изказвания гостите се отправиха към новите STEM пространства, където учениците представиха първите си проекти. Те разгледаха лабораториите по математика и информатика, зоната за дизайн и 3D прототипиране, мултимедийната и презентационна зала, библиотечно-информационния център, лабораторията по природни науки с ученически работни станции и технологично оборудване, езиковата лаборатория по лингвистика, както и част от осемте високотехнологични свързани класни стаи, които вече са част от ежедневната учебна работа. Новата среда дава възможност за експериментална работа, 2D и 3D визуализации, моделиране, 3D принтиране и по-добро разбиране на сложни процеси и структури.

Инвестицията в размер на 322 995 евро е осигурена изцяло по Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз чрез инициативата NextGenerationEU.