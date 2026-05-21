В ОУ "Димитър Талев" в Пловдив официално бе открита училищна STEM среда, изградена чрез директно предоставяне на средства по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
На този вълнуващ за домакините ден в училището се събраха много гости, сред тях директори на други училища, представители на Обществения съвет, партньори, които са помогнали за реализирането на проекта, приятели и медии.
Церемонията бе открита от ученици, които представиха своите постижения и направените през последните години подобрения и модернизация на училището, като не пропуснаха да се похвалят с асансьора за достъпна среда, който помага на децата с двигателни потребности, които също са част от обучаващите се при тях.
Децата прочетоха стихотворение, написано от тяхна съученичка. Имаше много музикални изпълнения, хора и демонстрации на работата в центъра.
Училищната STEM среда в ОУ "Димитър Талев" е разположена на третия етаж и представлява оборудване на високо технологични стаи, с обзавеждане и интериорно оформление, на площ от 450 кв.м.
Директорката Ирина Чолакова посочи, че средствата, които училището е получило за изграждането на центъра, са в размер на 177 000 евро и одобрени след корекция още около 4000 евро.
Чолакова, видно развълнувана, поздрави поименно всички, които са участвали в изграждането на СТЕМ средата.
По думите и това, което прави един училищен център уникален са учениците и учителите, които ще работят в него.СТЕМ средата на ОУ "Димитър Талев" има две учебни зали за природни науки, направление математика, където учениците демонстрираха любопитни неща, с плъзгащи се стени, работилница, място за учене чрез правене с инструменти, помещение за библиотека. Има и място за подкаст студио, за обработка на аудио и видеозаписи, излъчване на предавания, санитарни възли и пространства със специални стъклени витрини и голям екран за презентиране.
