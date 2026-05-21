В ОУ "Димитър Талев" в Пловдив официално бе открита училищна STEM среда, изградена чрез директно предоставяне на средства по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

На този вълнуващ за домакините ден в училището се събраха много гости, сред тях директори на други училища, представители на Обществения съвет, партньори, които са помогнали за реализирането на проекта, приятели и медии.

Церемонията бе открита от ученици, които представиха своите постижения и направените през последните години подобрения и модернизация на училището, като не пропуснаха да се похвалят с асансьора за достъпна среда, който помага на децата с двигателни потребности, които също са част от обучаващите се при тях.

Децата прочетоха стихотворение, написано от тяхна съученичка. Имаше много музикални изпълнения, хора и демонстрации на работата в центъра.

Училищната STEM среда в ОУ "Димитър Талев" е разположена на третия етаж и представлява оборудване на високо технологични стаи, с обзавеждане и интериорно оформление, на площ от 450 кв.м.

Районният кмет Атанас Кунчев бе гост на събитието

Директорката Ирина Чолакова посочи, че средствата, които училището е получило за изграждането на центъра, са в размер на 177 000 евро и одобрени след корекция още около 4000 евро.

Чолакова, видно развълнувана, поздрави поименно всички, които са участвали в изграждането на СТЕМ средата.

Днес се вълнувам много, защото се вижда резултата от труда ни, който започна през 2022 година още. Той ще продължава, защото има още много да се вгражда в тази среда. Още много работа ни предстои в този корпус, каза Ирина Чолакова.

По думите и това, което прави един училищен център уникален са учениците и учителите, които ще работят в него.

Моята благословия е този център да бъде място, където децата свободно да вървят по пътя за реализиране на мечтите, използвайки науката в живота си. Пожелавам им много любопитство, вдъхновение и успехи! Пожелавам смелост и вдъхновение и на учителите, защото от тях зависи докъде ще стигнат учениците, добави директорката.

СТЕМ средата на ОУ "Димитър Талев" има две учебни зали за природни науки, направление математика, където учениците демонстрираха любопитни неща, с плъзгащи се стени, работилница, място за учене чрез правене с инструменти, помещение за библиотека. Има и място за подкаст студио, за обработка на аудио и видеозаписи, излъчване на предавания, санитарни възли и пространства със специални стъклени витрини и голям екран за презентиране.