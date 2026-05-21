Навръх 70-годишния си юбилей дългогодишният концерт майстор на Пловдивската филхармония, изявен цигулар и преподавател Мичо Димитров получи най-високото отличие на Пловдив "Почетен гражданин на град Пловдив“, с което бе удостоен с решение №31 на Общинския съвет от 2026г.

Той получи своето почетно отличие под звуците на произведенията на Росини, Моцарт, Щраус и сред почитатели на класическата музика, дошли на специално организирания от Държавна опера – Пловдив концерт "Опера бутик: VIVA РОСИНИ“, провел се в Епископска базилика на Филипопол, съобщиха за Plovdiv24.bg от Общинския съвет.

Музикалната програма включваше подбрани откъси от оперите "Семирамида“, "Италианката в Алжир“ и "Пепеляшка“ от Джоакино Росини, които бяха прекрасно изпълнени от Мария Радоева (солист), Божидар Божкилов (солист), Евгений Арабаджиев (солист) със съпровод на пиано от Анна Химорода.

Заместник-председателят на Общинския съвет Стефан Послийски връчи отличието, изчитайки почетната грамота, в която е записано, че маестро Димитров се удостоява с отличието за неизчерпаемата творческа енергия и ролята му на посланик на пловдивската и българска култура в Европа и света, след което му връчи гербът на Пловдив с лента, символизираща знамето на града.

Послийски използва случая да честити и личния празник на юбиляря, пожелавайки му да бъде здрав и да продължава да радва публиката със своя талант.

Пловдив свети със светлината на първия български град Европейска столица на културата именно защото тук има ярки личности, които осветява живота ни със своя талант и доброта, така присъщи и за нашия юбиляр тази вечер маестро Димитров. Бъди ни здрав, заяви в словото си зам.-кметът Пламен Панов, който също бе сред гостите на събитието.

Изказвам своята благодарност към Общинския съвет за гласуваното високо признание. За мен това е огромно отличие, защото да си почетен гражданин на град като Пловдив с хилядолетна културна традиция, е нещо невероятно. От сърце и душа благодаря и на вас, моята публика, която е с мен през всички тези години. Благодаря и на своите колеги, с които сме творили заедно. Радвам се, че получавам отличието именно тук в Епископска базилика на Филипопол, израснал съм на няколко метра от това световно съкровище. Ние пловдивчани сме генетично обременени от своя град в най-добрия смисъл на думата – обичаме го най-много от всичко и не случайно аз самия след дълги години в чужбина се завръщам отново и отново тук и ще бъда тук завинаги, завърши развълнувано маестро Димитров. В края на вечерта той лично направи вълнуващ музикален подарък с няколко виртуозни изпълнения със своята цигулка и съпровод на пиано от Ирен Капеловска.

Припомняме, че точно на 20 май 2026 г. маестро Мичо Димитров навърши 70 години – повод за равносметка на един впечатляващ творчески път, преминал през най-престижните световни сцени. Неговият принос за културния имидж на Пловдив е неоспорим: от годините като концертмайстор на Пловдивската филхармония под ръководството на легендарния Добрин Петков, през дейността му в Опера Пловдив, до преподавателската му работа в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“.

Маестро Димитров е лауреат на престижни международни конкурси и солист на водещи оркестри, той е утвърдено име в световното класическо изкуство. През десетилетията остава тясно свързан с града, заемайки ключови позиции в местните културни институции. Като преподавател предава своя опит на младите поколения, съхранявайки традициите на пловдивската цигулкова школа. Кариерата му в Нидерландия, Германия и Великобритания винаги е била съпътствана от подчертаната му принадлежност към пловдивската култура. Освен виртуоз на струните, той е и забележителен визуален артист, чието платно и лък се сливат в едно.