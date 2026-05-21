Навръх 70-годишния си юбилей дългогодишният концерт майстор на Пловдивската филхармония, изявен цигулар и преподавател Мичо Димитров получи най-високото отличие на Пловдив "Почетен гражданин на град Пловдив“, с което бе удостоен с решение №31 на Общинския съвет от 2026г.
Той получи своето почетно отличие под звуците на произведенията на Росини, Моцарт, Щраус и сред почитатели на класическата музика, дошли на специално организирания от Държавна опера – Пловдив концерт "Опера бутик: VIVA РОСИНИ“, провел се в Епископска базилика на Филипопол, съобщиха за Plovdiv24.bg от Общинския съвет.
Музикалната програма включваше подбрани откъси от оперите "Семирамида“, "Италианката в Алжир“ и "Пепеляшка“ от Джоакино Росини, които бяха прекрасно изпълнени от Мария Радоева (солист), Божидар Божкилов (солист), Евгений Арабаджиев (солист) със съпровод на пиано от Анна Химорода.
Заместник-председателят на Общинския съвет Стефан Послийски връчи отличието, изчитайки почетната грамота, в която е записано, че маестро Димитров се удостоява с отличието за неизчерпаемата творческа енергия и ролята му на посланик на пловдивската и българска култура в Европа и света, след което му връчи гербът на Пловдив с лента, символизираща знамето на града.
Послийски използва случая да честити и личния празник на юбиляря, пожелавайки му да бъде здрав и да продължава да радва публиката със своя талант.
Изказвам своята благодарност към Общинския съвет за гласуваното високо признание. За мен това е огромно отличие, защото да си почетен гражданин на град като Пловдив с хилядолетна културна традиция, е нещо невероятно. От сърце и душа благодаря и на вас, моята публика, която е с мен през всички тези години. Благодаря и на своите колеги, с които сме творили заедно. Радвам се, че получавам отличието именно тук в Епископска базилика на Филипопол, израснал съм на няколко метра от това световно съкровище. Ние пловдивчани сме генетично обременени от своя град в най-добрия смисъл на думата – обичаме го най-много от всичко и не случайно аз самия след дълги години в чужбина се завръщам отново и отново тук и ще бъда тук завинаги, завърши развълнувано маестро Димитров. В края на вечерта той лично направи вълнуващ музикален подарък с няколко виртуозни изпълнения със своята цигулка и съпровод на пиано от Ирен Капеловска.
Припомняме, че точно на 20 май 2026 г. маестро Мичо Димитров навърши 70 години – повод за равносметка на един впечатляващ творчески път, преминал през най-престижните световни сцени. Неговият принос за културния имидж на Пловдив е неоспорим: от годините като концертмайстор на Пловдивската филхармония под ръководството на легендарния Добрин Петков, през дейността му в Опера Пловдив, до преподавателската му работа в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев“.
Маестро Димитров е лауреат на престижни международни конкурси и солист на водещи оркестри, той е утвърдено име в световното класическо изкуство. През десетилетията остава тясно свързан с града, заемайки ключови позиции в местните културни институции. Като преподавател предава своя опит на младите поколения, съхранявайки традициите на пловдивската цигулкова школа. Кариерата му в Нидерландия, Германия и Великобритания винаги е била съпътствана от подчертаната му принадлежност към пловдивската култура. Освен виртуоз на струните, той е и забележителен визуален артист, чието платно и лък се сливат в едно.
