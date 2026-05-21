Владимир Темелков от вчера не изпълнява функциите на заместник-кмет на Община Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ поради поемането на ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната. Близо 24 часа след обявяването на тази новина самият Темелков излезе с първи коментар в личната си фейсбук страница:

Уважаеми пловдивчани, колеги и приятели,

Желанието ми да се оттегля от Община Пловдив беше уважено от лидера ни Бойко Борисов. Пред мен стои изключително мащабна, сложна и отговорна задача в национален план - да работим за следващото поколение млади, амбициозни, знаещи и можещи хора, които трябва да влязат в управлението на България и на Пловдив.

Искам искрено да благодаря на колегите от администрацията на Община Пловдив, с които имах честта да работя през последните близо три години.

Научих нещо важно - градовете не се движат от думи. Движат се от хора, които всеки ден носят отговорност - често без признание и без право на грешка.

Убеден съм в едно - политическият и общественият разговор за бъдещето на Пловдив започва, както и кампанията за местни избори 2027.

Ще продължа да бъда активен по всички важни теми за града ни. Пазете го. Той заслужава повече.

Кой е Владимир Темелков?

Завършва информатика в ПУ “Паисий Хилендарски", а след това специализира бизнес информатика и завършва с почести.

Преподавал дълги години на студенти в специалност информатика към ПУ “Паисий Хилендарски", в сферата на иновациите и информационните технологии. Високо уважаван в академичните среди, в град Пловдив. Многократен участник и ръководител в състезания по Информатика, награждаван от БАН и международни организации.

Собственик на една от най-големите софтуерни фирми в България, в която работят над 150 човека, както и на една от най-успешните строително-инвестиционни компании в Пловдив и региона. Участва в множество благотворителни и социални каузи.

В периода 2019-2023 е общински съветник, през което време отстоява важни за град Пловдив проекти, сред които: Консервация и реставрация на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ "Княз Александър“, на които е възпитаник, басейн “Младост", запазване на безплатна "синя зона" за електромобили, изграждане на детска ясла в кв. “Съдийски", създаване на ясни правила и политика за използване на електрически тротинетки, изграждане на множество детски площадки, паркове и други.

Владимир Темелков има множество позиции и предложения за дигитализация на Община Пловдив за въвеждане на ГИС(Географска информационна система), видеонаблюдение и оптимизация на трафика, за които проекти ще има възможност да работи и реализира в ресора си "Дигитализация и Европейски проекти“.

Говори перфектно английски и немски.