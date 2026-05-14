Георги Мараджиев повече няма да бъде областен координатор на партия ГЕРБ за Пловдив област. Това съобщи самият той чрез публикация в личния си профил в социалната мрежа Фейсбук. Plovdiv24.bg публикува становището му без редакторска намеса:

Скъпи приятели, колеги и симпатизанти на ГЕРБ,

Изборите отминаха и е време за честен анализ и трезва преценка. В тази връзка реших да затворя една важна страница от моя политически път и поисках от лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов и Изпълнителната комисия да бъда сменен като областен координатор. Но не защото бягам от отговорност, а защото се впускам в надпреварата за друга моя близка до сърцето ми кауза – изборите за кмет на община Стамболийски. Ще го направя защото вече три години не мога да търпя, това, което виждам да се случва там.

Разхищение на средства, загуба на милиони, липса на приемственост и визия за бъдещото на общината. И ще дам пример. При подписан договор за ремонт на ДГ “ Звънче“ за 1 милион лева, при осигурени средства, проектът бе загубен и ремонтът така и не се случи. При осигурени 1 милион и половина лева за канализация и водопровод в кв.“Полатово“ отново загуба заради нереализиран проект. Така само за два не реализирани проекти, за които имаше осигурени пари, загубите са за над 3 милиона лева. Освен това проекти, които при моето управление струваха по 1 милион лева, сега са на стойност 1 милион и половина евро.

Боли ме, че общината губи от обществени поръчки, за които бяха осигурени средствата за реализация на проектите. Боли ме, че няма пари за селата от общината, че направеното от моя екип не се поддържа, че много от улиците ни са тъмни през нощта, а в някои от кварталите пътя няма асфалт и хората дишат прах и мръсотия. За това на предстоящите местни избори ще поискам отново доверието на хората от община Стамболийски. Смятам, че там ще бъда по-полезен и ще дам цялата си енергия и сили общината отново да се върне на картата на България като просперираща.

Искам да благодаря на всеки един, с когото съм работил през тези години– на общинските ръководители, членовете и симпатизантите на ГЕРБ в област Пловдив. Благодаря ви за безсънните нощи по време на всички кампании, за лоялността и за енергията, с която отстоявахме нашите каузи и ценности. Благодаря за натрупания опит, съвместните победи и конструктивния диалог. Заедно постигнахме много и преминахме през трудни изпитания, от които взех своите поуки.

Бих искал да изкажа своята искрена благодарност към Изпълнителната комисия и лично към председателя на партията Бойко Борисов за гласуваното доверие и предоставената възможност да координирам дейността на партия ГЕРБ в област Пловдив през изминалите години.

Оставам като част от екипа на ГЕРБ и като член на Контролната комисия на ГЕРБ. Поздравявам Младен Шишков и му пожелавам успех за новия пост като областен координатор на ГЕРБ Пловдив област.

За мен беше чест да работя с такъв отбор и да бъда част от най-успешната политическа организация в България. Пожелавам на колегите енергия и успех в предстоящите предизвикателства!