Водата в родопското село Дедово е годна за питейно-битови нужди. Това е показал последният лабораторен анализ на пробите от водопреносната мрежа в населеното място. "Питейната вода отговаря на изискванията на Наредба № 9 /2021 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели" - се казва в официалното писмо от ВиК - Пловдив до Регионалната здравна инспекция, кмета на община "Родопи" и кметския наместник на Дедово.
На проблемното място е изградена малка подпорна стена. Дерето е почистено, а повърхностният слой е отклонен, за да не влиза във водоизточника, обясни за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив.
Проблемът
Жители на селото сигнализираха преди три месеца, че от чешмите тече кална вода и всеки ден купуват минерална. Кметският наместник Атанас Сталев разказа, че сегашното замътване е най-сериозното за последните 30 години. Причината според него е просмукване на вода от дерето и смесване на изворната с повърхностната течност.
След публикация в сайта ни институциите незабавно се намесиха и обещаха проблемът с питейната вода на Дедово да бъде решен в спешен порядък. ВиК осигури за населението водоноска.
Хората се надяват предстоящите валежи, за които предупреждават синоптиците, да не причинят ново замътване на водата.
