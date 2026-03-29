Трети ден жителите на малкото родопско село Дедово са принудени да се справят с кална вода, която тече от чешмите им. Местните жители в пенсионерския клуб коментират, че водата е негодна за пиене, готвене и пране, и всеки ден се налага да купуват минерална вода.
"Да си на 1064 метра височина, в едно от селата с най-чист въздух в Европа, и да пиеш изворна вода, оцветена в кафяво!“, коментират местните, добавяйки солени шегички: "От Калена чешма потече кална вода! А от Равнища – ‘айнища!“
Историческият контекст на селото показва, че "Калена чешма“ (от 1833 г.) означава здрава, силна и бистра вода, но днес тази чешма е замлъкнала. Според външни специалисти, подпочвените води се смесват с просмуканите от повърхностния пласт на близкото дере води, което може да е причината за кафявия цвят на водата в Дедово.
За сравнение, водата от двата чучура на над стогодишното аязмо към параклис "Свети Дух“ продължава да тече буйно и бистро, въпреки дъждовете.
