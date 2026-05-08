Ивелина Банялиева стана първата българка, избрана за общински съветник от Консервативната партия в Питърбъро. С убедителна подкрепа от близо 38%, тя не само представя сънародниците ни, но и става първият представител на цялата източноевропейска общност в района на Камбриджшир с подобен пост.

Ивелина Банялиева е родом от Карлово, на 38 години. Притежава три висши образования. Дипломата ѝ по право от Лондонския университет е връчена лично от принцеса Ан. Над 15 години професионален стаж в управлението на проекти и лидерството.

За Ивелина влизането в политиката е логична стъпка след години на доброволчество и работа с хората. Тя вярва, че източноевропейците, които работят и отглеждат децата си в Обединеното кралство, трябва да имат реален глас при вземането на решения.

Основните ѝ приоритети включват решаване на кризата с недостига на зъболекари (особено за деца), по-сигурни и по-чисти квартали и по-добро здравеопазване и подкрепа за младите семейства.

Тя работи в екип с видни политици като Пол Бристоу (кмет на Камбриджшир и Питърбъро), като заедно се фокусират върху привличането на младежите към обществения живот.

"Ние сме част от това общество и е естествено да участваме в неговото бъдеще.“ - това е водещото послание на Банялиева.

Успехът на Банялиева не е изолиран случай. Кандидатурата на Нели Гьошева от Лейбъристката партия в Лондон е поредното доказателство, че българите на Острова преминават от фазата на "просто живеещи там“ към фазата на активно политическо участие и лидерство.

Избори във Великобритания

Последните местни и регионални избори във Великобритания доведоха до неочаквани размествания, които анализаторите определят като исторически. Партията на Найджъл Фараж постигна значителни победи, залагайки на антиимиграционна риторика. Фараж обяви това за началото на трайна промяна в британската политика. Управляващата Лейбъристка партия претърпя "болезнени“ загуби, а Консерваторите също се разделиха с много места в местната власт.

Въпреки тежките резултати, премиерът Стармър пое отговорност, но бе категоричен, че няма да подаде оставка и ще води партията си на следващите общи избори.