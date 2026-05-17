Рок, блус, мирис на бензин и класически машини предстои да разтърсят пловдивското село Войсил. На 23 май (събота) населеното място, което се намира само на 15 километра от Пловдив, ще бъде домакин на мащабен празник, съчетаващ официалното откриване на новото арт и кулинарно пространство "GARAGE 66“ и традиционния събор на селото.

Новината обяви лично блус легендата Васко Кръпката в социалните мрежи.

Хубаво нещо предстои на 15 км от Пловдив...откриване на прекрасно място за купони с любимата музика ...и бензин в кръвта... GARAGE 66! сподели с вълнение Васко Кръпката в социалните мрежи

Празничният ден ще започне още в 10:00 часа сутринта, когато в селото ще започнат да пристигат и да се настаняват десетки ретро автомобили и мотоциклети от цялата страна. Организаторите са подготвили и специален жест – всяка класическа кола, която се включи в събора, ще си тръгне с подарък.

За доброто настроение на присъстващите ще има изобилие от студена бира, традиционна скара и много забавления на открито.

Музикалният маратон стартира точно в 14:00 часа с безплатен концерт на Васко Кръпката и "Подуене Блус Бенд“, които ще изсвирят най-големите си хитове за феновете. Веднага след тях, от 15:30 часа, щафетата ще поемат момчетата от "Атолука Блус Картел“.

След рок дозата, програмата ще продължи с фокус върху местните традиции. От 17:30 часа сцената ще бъде предоставена на самодейците от Читалище "Христо Ботев“, детска градина "Слънчо“ и НУ "Св. Климент Охридски“.

Финалът на вечерта ще бъде поставен в 19:00 часа, когато народната певица Ива Давидова, заедно с оркестър, ще поведе традиционните български хора.

Събитието се организира съвместно от ресторант "GARAGE 66“ и Кметството на с. Войсил (Община Марица). Организаторите канят всички жители на региона и любители на хубавата музика и авто-класиката да заповядат, като подчертават, че входът за всички прояви е напълно свободен.