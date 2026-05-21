В ОбУ "Йордан Йовков" в пловдивския район "Северен“ официално откриха новата училищна STEM среда – "Паспорт на откривателите“.

Учениците вече ще имат възможност да учат, експериментират и развиват своето любопитство в модерни кабинети, оборудвани за практическо обучение по природни науки, технологии, инженерство и математика.

По време на откриването децата показаха как знанието оживява чрез опити, работа с технологии, електронни схеми и интерактивни задачи. Именно така се изграждат уменията на бъдещето – мислене, творчество, увереност и работа в екип, смятат учителите.

Поздравления към ръководството на ОбУ "Йордан Йовков“, учителите и всички, допринесли за реализирането на тази важна придобивка за училището, отправи кметът на "Северен“ Венцислава Любенова.