Апелативният съд в Пловдив потвърди присъдите съответно от 3 години и 6 месеца и 4 години затвор за Алекс Кючуков и Запрян Христев. Двамата са шофьорите от жестокия пътен инцидент, при който загина 19-годишният Спас Спасов, който е бил пасажер в едната кола. Тежката катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Борис Трети Обединител" и улица "Граф Игнатиев" в Пловдив стана около полунощ на 25 срещу 26 октомври 2023 година,

Магистратите не са уважили нито жалбите на двамата подсъдими, нито на близките на загиналия. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд.

Припомняме, че в края на ноември 2025 двамата мъже бяха признати за виновни от Окръжен съд Пловдив.

Алекс Кючуков бе осъден на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години лишаване от свидетелство за управление на МПС.

Запрян Христев също бе признат за виновен и бе осъден на 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години 6 месеца лишаване от свидетелство за управление на МПС.