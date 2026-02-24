ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Пловдив
Часове по-късно става ясно, че плавателният съд е открит потънал на около 40 метра дълбочина. Съдбата на моряците обаче остава неизвестна.
Зад сухата фактология стои историята на едно семейство, белязано от трагедии, които трудно могат да бъдат понесени от човешкото сърце.
Преди години семейството на капитан Спасов губи 19-годишния Спас при тежка катастрофа в Пловдив. Христо Спасов е чичо на Спас.
В най-мрачния момент от своята съдба обаче близките му вземат решение, което малцина намират сили да направят - даряват органите му, за да спасят други човешки животи.
От собствената си непоносима болка те избират да създадат надежда за други семейства. Тогава обществото ги нарече пример за сила и човечност.
Днес същото това семейство отново е поставено пред изпитание, което надхвърля границите на поносимото.
Изчезването на кораба край Маслен нос връща кошмара в дома им. Вместо траур - неизвестност. Вместо отговори – тишина.
Корабът е открит на морското дъно, но липсата на яснота около случилото се поражда въпроси и тревоги. Близките живеят между надеждата и страха, между молитв
От Сдружение "Ангели на Пътя“ настояват за прозрачност и пълна информация относно разследването и издирвателните действия, както и за активен обществен ангажимент.
"Вярваме, че общественото внимание има значение. Когато една тема не бъде забравена, усилията продължават“, заявяват от сдружението.
"Това не е просто инцидент в морето. Това е история за хора, които вече веднъж са преминали през ада на загубата и са намерили сили да превърнат трагедията в дар за други. Днес те отново са изправени пред бездна - този път на неизвестността. Обществото има дълг да не отвръща поглед. Защото зад всяка новина стоят човешки съдби. А зад тази – едно семейство, което отново чака", допълват Сдружение "Ангели на Пътя“.
