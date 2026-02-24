ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:37Коментари (0)1315
©
На 18 февруари 2026 г. риболовният кораб ВН 8112 изчезва край Маслен нос в Черно море. На борда се намират трима души - 58-годишният капитан Спасов, 25-годишният му син Aлександър и още един член на екипажа - Любомил Иванов.

Часове по-късно става ясно, че плавателният съд е открит потънал на около 40 метра дълбочина. Съдбата на моряците обаче остава неизвестна.

Зад сухата фактология стои историята на едно семейство, белязано от трагедии, които трудно могат да бъдат понесени от човешкото сърце.

Преди години семейството на капитан Спасов губи 19-годишния Спас при тежка катастрофа в Пловдив. Христо Спасов е чичо на Спас.

В най-мрачния момент от своята съдба обаче близките му вземат решение, което малцина намират сили да направят - даряват органите му, за да спасят други човешки животи.

От собствената си непоносима болка те избират да създадат надежда за други семейства. Тогава обществото ги нарече пример за сила и човечност.

Днес същото това семейство отново е поставено пред изпитание, което надхвърля границите на поносимото.

Изчезването на кораба край Маслен нос връща кошмара в дома им. Вместо траур - неизвестност. Вместо отговори – тишина.

Корабът е открит на морското дъно, но липсата на яснота около случилото се поражда въпроси и тревоги. Близките живеят между надеждата и страха, между молитв
©
ата за чудо и подготовката за най-лошото.

От Сдружение "Ангели на Пътя“ настояват за прозрачност и пълна информация относно разследването и издирвателните действия, както и за активен обществен ангажимент.

"Вярваме, че общественото внимание има значение. Когато една тема не бъде забравена, усилията продължават“, заявяват от сдружението.

"Това не е просто инцидент в морето. Това е история за хора, които вече веднъж са преминали през ада на загубата и са намерили сили да превърнат трагедията в дар за други. Днес те отново са изправени пред бездна - този път на неизвестността. Обществото има дълг да не отвръща поглед. Защото зад всяка новина стоят човешки съдби. А зад тази – едно семейство, което отново чака", допълват Сдружение "Ангели на Пътя“.



Още по темата: общо новини по темата: 22
22.11.2025 Алекс и Запрян ще лежат в затвора заради фаталния сблъсък до
"Тримонциум"
21.11.2025 Ефективни присъди за двама шофьори, предизвикали ПТП със загинало момче в Пловдив
21.11.2025 Шофьор от фатално ПТП в центъра на Пловдив: Много съжалявам за смъртта на моя приятел
01.11.2025 Свидетел на фатален сблъсък в Пловдив: Полицай ми каза, че съм вечерял с
Господ
10.10.2025 Говорят свидетели на катастрофата, при която на централен булевард в Пловдив загина младеж
08.07.2025 Адвокат от знаково дело е катастрофирал
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нов тип клиенти пренареждат правилата на имотния пазар
20:26 / 24.02.2026
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за с...
19:15 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на...
19:11 / 24.02.2026
Слави Трифонов за ПП-ДБ: Никой друг не си е позволявал да бъде то...
19:13 / 24.02.2026
Президентството иска допълнителни документи по искането за освобо...
19:19 / 24.02.2026
Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
17:18 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тежък сблъсък на най-натоварения булевард в Пловдив
Скок на цените на тока
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: