Ефективни присъди за двама шофьори, предизвикали ПТП със загинало момче в Пловдив
Автор: Диана Бикова 14:52
©
Окръжен съд Пловдив обяви решението си по повод тежката катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Борис Трети Обединител" и улица "Граф Игнатиев" в града, случила се  около полунощ на 25 срещу 26 октомври 2023 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Признава за виновен Алекс Кючуков и го осъжда на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години лишаване от Свидетелство за управление на МПС.

Запрян Христев е признат също за виновен и е осъден на 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години 6 месеца лишаване от Свидетелство за управление на МПС.

Потвърждава мерки подписка за двамата плюс забрана за напускане на страната, защото присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана.

По-рано в залата Алекс Кючуков обясни, че на излизане от ул. "Граф Игнатиев" бил втора кола, спрял на стоп линията и когато видял, че няма други автомобили, потеглил. След миг приятелят му (Спас Спасов) извикал: "Ще ни блъснат".

"Много съжалявам за смъртта на моя приятел" - каза Кючуков.

Запрян Христев от своя страна заяви, че се е движел в посока към тунела по бул. "Цар Борис Трети Обединител" и когато наближил кръстовището, видял излизащ отстрани автомобил. Опитал се да избегне удара и навил волана вляво, но колата не се подчинила, завъртяла се и спряла на тротоара след сблъсъка.

В пледоарията си прокурорът подчерта, че подсъдимият Кючуков е нарушил ЗДвП, като не е спазил ограничението на пътен знак В2. Неговото престъпление е по-тежко, защото се отнема предимство на автомобил, който се движи с висока скорост, заяви държавният обвинител и каза, че подсъдимият Христев се е движил с 94 км/ч вместо с разрешените 50 км/ч., а светлината на фаровете се виждала отдалече.



Ами как ще избегне колата като кара с тази скорост? Аре сега да бъдем откровени... колко % от водачите спазват напълно всеки знак стоп? И под напълно имам в предвид спиране така че всички гуми да не се движат както е по правилник а не просто намаляне, както е направил водача. Закона е доста сбъркан щом се приема че е по-малко престъпление да фучиш с почти 100км/ч при ограничение от 50. Ако той караше с нормална скорост до този инцидент най-вероятно нямаше да се стигне.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

