Окръжен съд Пловдив обяви решението си по повод тежката катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Борис Трети Обединител" и улица "Граф Игнатиев" в града, случила се около полунощ на 25 срещу 26 октомври 2023 година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Признава за виновен Алекс Кючуков и го осъжда на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години лишаване от Свидетелство за управление на МПС.



Запрян Христев е признат също за виновен и е осъден на 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години 6 месеца лишаване от Свидетелство за управление на МПС.



Потвърждава мерки подписка за двамата плюс забрана за напускане на страната, защото присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана.



По-рано в залата Алекс Кючуков обясни, че на излизане от ул. "Граф Игнатиев" бил втора кола, спрял на стоп линията и когато видял, че няма други автомобили, потеглил. След миг приятелят му (Спас Спасов) извикал: "Ще ни блъснат".



"Много съжалявам за смъртта на моя приятел" - каза Кючуков.



Запрян Христев от своя страна заяви, че се е движел в посока към тунела по бул. "Цар Борис Трети Обединител" и когато наближил кръстовището, видял излизащ отстрани автомобил. Опитал се да избегне удара и навил волана вляво, но колата не се подчинила, завъртяла се и спряла на тротоара след сблъсъка.



В пледоарията си прокурорът подчерта, че подсъдимият Кючуков е нарушил ЗДвП, като не е спазил ограничението на пътен знак В2. Неговото престъпление е по-тежко, защото се отнема предимство на автомобил, който се движи с висока скорост, заяви държавният обвинител и каза, че подсъдимият Христев се е движил с 94 км/ч вместо с разрешените 50 км/ч., а светлината на фаровете се виждала отдалече.



