Ефективни присъди получиха вчера Алекс Кючуков и Запрян Христев, предава Plovdiv24.bg. Причината е тежката катастрофа на кръстовището на бул. "Цар Борис Трети Обединител" и улица "Граф Игнатиев" в Пловдив, случила се около полунощ на 25 срещу 26 октомври 2023 година. В инцидента загина 19-годишният Спас Спасов.



Държавното обвинение пледира за 4 години лишаване от свобода със съотносим срок за лишаване от правоуправление.



Адвокат Емилия Недева настоява за наказание над средния размер - около 5 и половина-шест години и максимален срок за лишаване от СУМПС. Според защитата, по-утежняващи обстоятелства има по отношение на подс. Алекс Кючуков, в чийто автомобил е пътувал починалият му приятел Спас.



Алекс не е спрял на задължителния знак В2, според свидетелски показания и експертизата е имал 10 секунди да забележи движещия се по път с предимство автомобил и 13 метра, преди да навлезе в кръстовището. Проявил е престъпна самонадеяност, пледира частният обвинител.



В крайна сметка Алекс Кючуков бе осъден на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години лишаване от Свидетелство за управление на МПС.



Запрян Христев също бе признат за виновен и бе осъден на 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години 6 месеца лишаване от Свидетелство за управление на МПС.



Присъдите не са окончателни и могат да бъдат обжалвани.



