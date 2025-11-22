ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс и Запрян ще лежат в затвора заради фаталния сблъсък до "Тримонциум"
Държавното обвинение пледира за 4 години лишаване от свобода със съотносим срок за лишаване от правоуправление.
Адвокат Емилия Недева настоява за наказание над средния размер - около 5 и половина-шест години и максимален срок за лишаване от СУМПС. Според защитата, по-утежняващи обстоятелства има по отношение на подс. Алекс Кючуков, в чийто автомобил е пътувал починалият му приятел Спас.
Алекс не е спрял на задължителния знак В2, според свидетелски показания и експертизата е имал 10 секунди да забележи движещия се по път с предимство автомобил и 13 метра, преди да навлезе в кръстовището. Проявил е престъпна самонадеяност, пледира частният обвинител.
В крайна сметка Алекс Кючуков бе осъден на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години лишаване от Свидетелство за управление на МПС.
Запрян Христев също бе признат за виновен и бе осъден на 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим и 4 години 6 месеца лишаване от Свидетелство за управление на МПС.
Присъдите не са окончателни и могат да бъдат обжалвани.
