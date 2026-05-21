Навръх светлите празници Възнесение Господне и Св. Констатин и Елена кметът на район "Източен“ спази традицията да отличи заслужили просветни дейци от училищата и детските градини. С емоционални църковни песнопения от хора на Пловдивската духовна семиария, с прочуствените думи на отец Дамян атмосферата попи духа на празника, съобщиха за Plovdiv24.bg от кметството.

В изисканата обстановка на мозаечните артефакти в Епископската базилика на Филипопол, сред цвета на просветната гилдия бяха отличени учители, директори и обществени възпитатели от учебните заведения. Сред официалните гости бяха Георги Гатев – кмет на район "Тракия“ и Сениха Ловчалиева – секретар на кметсвото на район "Източен“.

Бих искал да представя точно сред високите ни гости онези, които наистина се отличавт с високи успехи, неуморна работа и стремеж към новаторство- отбеляза районният кмет в началото на церемонията. Сред отличените са Екатерина Делинова - директор на ОбУ “Пенчо Славейков“ и младата учителка Елена Еленкова от ОУ “Васил Левски“, които ще получат и от общинските награди - почетна значка и награда за млад учител на 24 май на официална церемония. Отличени също бяха инж. Атанаска Вълканова - директор на ПГАСГ “Арх. Камен Петков“, Евгения Попиванова - директор на ДГ “Щастливо детство“, Георги Сариев - управител на ЧЕГ “Стоян Сариев“, Стела Панчева - учител по музика от ДГ “Наталия“, Иванка Рангелова- учител по специалността "Шивачество“ от ОбУ “Пенчо Славейков“, Николета Янева и Цветана Димитрова като обществени възпитатели от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и много други.

Специално внимание беше отделено на инж. Мариана Маджирова - бивш директор на ПГТ “Проф. Аз Златаров“, която преди няколко години при пенсионирането си по различни причини не можеше да получи почетния знак на района.

Този знак Ви чака вече няколко години и за мен е чест, че вече мога да Ви го предам с цялото огромно уважение към труда и успехите Ви през годините, отбеляза развълнуван Емил Русинов.

Великолепното акапелно изпълнение на две италиански песни от талантливия Веселин Имандиев - ученик от НУ “П.Р.Славейков“ изтръгна аплаузи и подравления от публиката, а Фолклорен ансамбъл "Тракия“ направи празника още по-неповторим. Професор Даниела Дженева, като художествен ръководител на ансамбъла и академичен преподавател получи специална грамота за забележителен принос в културната дейност на град Пловдив.