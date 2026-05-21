Популярният писател и публицист Иво Сиромахов отново успя да провокира последователите си в социалните мрежи с остър коментар относно наближаващия 24 май. Plovdiv24.bg го публикува без редакторска намеса:

Наближава 24 май и отново ще избухне всенароден възторг от просвещението. Ще се сцепите да публикувате в социалните мрежи портретите на Светите Първоучители, за които не знаете почти нищо, и на възрожденски будители, за които не знаете абсолютно нищо.

Не искам да попарвам патриотичната ви гордост от буквичките, които така и не се научихте да използвате.

Но искам да ви попитам – колко книги прочетохте през изминалата година?

Колко пъти заведохте децата си на театър, на симфоничен концерт, на изложба, в музей?

Колко приказки им прочетохте?

Да, знам, много сте заети. Нямате време. От тоя инстаграм и тик-ток глава не можете да вдигнете.

Не знам как издържате.