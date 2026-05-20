План-приемът в професионалното средно образование за учебната 2026/2027 година показва ясна концентрация на места в традиционно предпочитани специалности, докато ключови за икономиката и публичните услуги професии остават с ограничен или дори нулев прием. Данните са част от нов анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ), базиран на публикувания държавен план-прием.

Общо в професионалното образование са предвидени близо 37 000 места, което представлява около 63% от целия прием в средното образование. Те са разпределени в приблизително 150 професии, но структурата на този прием остава силно неравномерна.

Най-голям брой места традиционно се насочва към професии в сферата на услугите. Начело са готвачите, автотехниците и ресторантьорите и специалистите по кетъринг. Тези направления формират гръбнака на професионалния прием и присъстват масово във всички региони на страната.

В топ 10 на най-предлаганите професии попадат и специалности, свързани с информационните технологии, икономиката, строителството и електрообзавеждането. Всяка от тях разполага с по над 800 места, което показва постепенно разширяване на дигиталните и техническите направления, но без те да доминират системата.

Въпреки нарастващото търсене на кадри в индустрията и здравеопазването, именно тези сектори остават с ограничен капацитет в план-приема. Особено ясно това се вижда при професиите, свързани с преработващата промишленост, където отново се отчита недостиг на места спрямо нуждите на бизнеса.

Още по-осезаем е дисбалансът в здравеопазването и образованието. Делът на местата за професии, свързани с образование, е едва около 0,8%, а в здравеопазването - приблизително 2%. Това се случва на фона на хроничен недостиг на кадри в тези сектори.

Сред професиите без нито едно обявено място за прием през следващата учебна година попадат помощник-учител, парамедик, здравен асистент, специалисти по преработка на плодове и зеленчуци, преводач от и на български жестов език, както и топлоенергетика.

Анализът показва и сериозни регионални различия в предлагането на професии. Единствената специалност, която се предлага във всички 28 области на страната, е "Автомобилна техника и мехатроника“.

В 27 области се осъществява прием за "Готварство“, като изключение прави Силистра, а "Ресторантьорство и кетъринг“ се предлага във всички области без Перник. Това подчертава силната концентрация на приема в обслужващи дейности, независимо от регионалните икономически профили.

В същото време цели 32 професии се предлагат само в една област. Те често са свързани със специфични местни индустрии и икономически особености. Сред тях са например корабостроителство и кораборемонт във Варна, управление на радиоактивни отпадъци във Враца, дигитален дизайн на текстил в Сливен, геология и геофизика в Смолян, обувно производство в Пазарджик и корабоводене - вътрешен воден транспорт в Русе.

Общата картина, очертана от план-приема, показва устойчиво разминаване между структурата на професионалното образование и реалните нужди на икономиката. Докато услугите и традиционните професии продължават да доминират, сектори като индустрия, здравеопазване и образование остават с ограничено представителство.