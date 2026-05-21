В България се подготвят промени в законодателството, които ще въведат по-голяма прозрачност при заплащането и ще изискват от работодателите да обявяват основната заплата или нейния диапазон още в обявите за работа. Мерките са част от транспонирането на европейските правила за равенство в заплащането между жените и мъжете.

Основната цел на реформата е кандидатите за работа да разполагат с ясна информация за възнаграждението още преди да започнат преговори с работодателя. Така се ограничава практиката хората да кандидатстват "на сляпо“, без ориентир за нивото на заплащане.

Служителите ще получават по-широки права за достъп до информация за възнагражденията в компаниите. Те ще могат да изискват писмени данни за средното заплащане в организацията, включително разбивка по пол за сходни позиции. Работодателите ще бъдат задължени да отговарят в срок до два месеца.

Предвижда се също отпадане на практиката за клаузи за конфиденциалност относно заплатите. Това означава, че работодателите няма да могат да забраняват на служителите да обсъждат възнагражденията си помежду си.

Допълнително, обявите за работа ще трябва да използват неутрални по пол наименования на длъжностите, а работодателите няма да имат право да питат кандидатите какво са получавали на предишната си работа.

Компаниите с над определен брой служители ще трябва да предоставят данни за разликите в заплащането между мъже и жени на Комисията за защита от дискриминация. При установена разлика от поне 5% за еднакъв или равностоен труд, работодателят ще трябва да даде обяснение и при липса на обективни причини да предприеме мерки за нейното намаляване.

Изискванията ще се въвеждат поетапно - най-рано от 2027 г. за по-големите компании и в следващите години за по-малките.

По данни, цитирани в проекта, разликата в заплащането между мъже и жени в България е около 12%, което е малко над средното за Европейския съюз. Целта е този процент да бъде намален до 10% до 2030 г.

Общественото обсъждане на законопроекта продължава до 2 юни 2026 г., като промените трябва да бъдат въведени в съответствие с европейската директива за прозрачност в заплащането.