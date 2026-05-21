От пловдивската полиция са набелязани всички необходими действия за обезпечаване на обществения ред и пътната безопасност по време на абитуриентските балове и организираните масови събития по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май. През цялата поредица от празнични и почивни дни е предвидено засилено присъствие на униформени по натоварените пътни артерии, в зоните на големи търговски обекти и местата, на които се очакват публични прояви.

Служители на реда ще бъдат позиционирани и в районите на училищата при изпращане на зрелостниците, както и около заведенията, където те ще празнуват. С управителите на обектите и частните охранителни фирми е разговаряно по отношение на пропускателния режим и реда за реакция и комуникация с полицията. Изрична остава забраната за пиротехническите изделия, които не трябва да се използват в закрити помещения, край храмовете и учебните заведения.

За гарантиране на безпроблемното и сигурно придвижване на абитуриентите и цялостното подпомагане на трафика в Пловдив са ангажирани екипи на сектор "Пътна полиция“. Те ще бъдат в готовност да регулират движението при възникнали затруднения, а същевременно ще се намесват незабавно при констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата. В периода ще има засилени проверки за употреба на алкохол и наркотици и за спазване на скоростните режими.

Чрез видеонаблюдение ще се следи за случаи на грубо нарушаване на правилата за движение и рисково поведение на водачи и пътници. В тази връзка напомняме на празнуващите, че при пътуване в превозно средство трябва да се използват обезопасителни системи, а показването през прозорците е недопустимо и изключително опасно.

На всички ученици от Пловдив и областта, които тази година ще завършват средното си образование, служителите на реда пожелават вълнуващи и незабравими моменти и много бъдещи успехи!