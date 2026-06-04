Националното външно оценяване (НВО) по математика за IV клас на територията на област Пловдив приключи успешно във всички училища. От общо 5 946 ученици, допуснати до изпита, се явиха 5 565, а 381 не се явиха, съобщи за Plovdiv24.bg началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.

В Клисура, Розино и Христо Даново е било прекъснато електрозахранването, въпреки че EVN е било официално, надлежно и своевременно уведомено за провеждането на изпита. Причините за прекъсването към момента не са известни на РУО.

Това наложи създаването на бърза и ефективна организация, за да може изпитът да започне навреме. Директорите на всички училища, засегнати от липсата на електрозахранване, получиха подкрепа от директора на училището в с. Кърнаре, който организира размножаването на изпитните материали за всички ученици, уточни Киркова.

След приемането на материалите в центъра в Пловдив те ще бъдат транспортирани до София. РУО – Пловдив изказва благодарност на директорите и педагогическите специалисти за добрата координация, бързата реакция и проявения професионализъм при осигуряването на спокойното и нормално протичане на изпита.