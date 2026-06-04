На 1 юни в парк "Рибница“ район "Северен“ проведе мащабно информационно събитие, за да представи новия проект "Център за таланти – подкрепа за деца и ученици в район Северен“, финансиран по европейската програма "Образование“ 2021–2027. Инициативата има за цел да разкрие пред децата, родителите и учителите планираните дейности и възможностите за развитие на млади хора с изявени интереси и заложби, информира Plovdiv24.bg.

Презентации и консултации за родителите

Информационният ден продължи от 11:00 до 18:00 часа, като в парковото пространство функционираше специално обособен презентационен кът с информационни материали. Посетителите разговаряха лично с екипа, управляващ проекта, и получиха подробни консултации за начините, по които учениците могат да се включат в инициативите за откриване и насърчаване на индивидуалните способности. Презентационният щанд бързо се превърна в основна точка за срещи, дискусии и обмяна на идеи между гражданите и експертите.

Венцислава Любенова

Образователни игри и награди за децата

Организаторите подготвиха и забавна програма, насочена към най-малките посетители в парка. Децата се включиха в разнообразни образователни игри, викторини с награди и творчески занимания, чиято цел бе стимулиране на креативното мислене, любознателността и личната увереност. Всички малки участници си тръгнаха с грамоти, а чрез организираните активности екипът демонстрира практическите възможности за бъдеща изява и образователно израстване.

Информация за проекта

Цели и финансиране на проекта

Основният фокус на проекта "Център за таланти – подкрепа за деца и ученици в район Северен“ е изграждането на подкрепяща образователна и творческа среда за индивидуално развитие. Чрез заложените мерки ще се търси разширяване на платформите за детска изява в района. "Нашата цел е всяко дете да получи възможност да открие и развие своя талант. Проектът "Център за таланти“ е инвестиция в бъдещето на децата на район "Северен“ и в тяхната увереност, че могат да постигат повече“, коментира кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова, която заема този пост.

Участници в проекта

Официалното име на инициативата е проект "Център за таланти – подкрепа за деца и ученици в район Северен“, с договор № BG05SFPR001-2.003-0086-C01. Той се реализира по линия на процедура "Подкрепа за ученици с таланти“ по програма "Образование“ 2021–2027 и разчита на директно съфинансиране от страна на Европейския съюз.