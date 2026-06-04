Пловдивският университет "Паисий Хилендарски“ поставя официалното начало на своята кандидатстудентска кампания за 2026 година от утре, 5 юни. Всички желаещи да се обучават в най-голямото висше училище в Южна България могат да подадат своите документи онлайн до 24 юни на официалния сайт на университета.

Стартиране на кампанията и начини за кандидатстване

За графиците и процедурите по приема информираха от висшето учебно заведение за читателите на Plovdiv24.bg. Бъдещите студенти ще имат възможност да избират между дистанционно и присъствено подаване на документи. Онлайн платформата на адрес https://ksk.uni-plovdiv.bg се активира утре, а от 15 юни се открива и възможността за кандидатстване на място. Кандидатите могат да посетят Спортната зала на Пловдивския университет на бул. "България“ № 236 А от 8:30 до 16:30 ч. или да използват бюрата на ЦКПИ. Документи ще се приемат всеки ден, включително в събота и неделя. Крайните срокове зависят изцяло от това дали кандидатите ще полагат конкурсни изпити, или ще участват в класирането само с оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ).

Прием по специалности във Физико-технологичния факултет

Специфична организация е предвидена за кандидатстващите във Физико-технологичния факултет за специалностите "Автомобилна техника“, "Автомобилни електронни системи“, "Електроснабдяване и електрообзавеждане“, "Информационно и компютърно инженерство с мениджмънт“, "Хардуерни и софтуерни системи“, както и "Компютърно индустриално инженерство и дизайн“. Документи за тях ще се приемат в делнични дни и в сградата на факултета в град Смолян на ул. "Дичо Петров“ № 28, кабинет 203. За лицата, които ще се явяват на изпити, срокът в Смолян е от 15 до 26 юни, а за кандидатстващите само с оценки от ДЗИ – от 15 юни до 2 юли.

График на кандидатстудентските изпити

Редовните изпити за ПУ "Паисий Хилендарски“ ще се проведат в периода от 28 юни до 2 юли, като всички те започват в 9:00 часа:

28 юни: Изпит по български език.

29 юни: Изпити по история на България, английски език и химия, както и първи ден от комплексния изпит по физическо възпитание.

30 юни: Втори ден за изпита по физическо възпитание, както и провеждане на изпитите по математика, изобразително изкуство и теология.

1 юли: Изпити по информатика, немски, испански и френски език.

2 юли: Изпити по география на България, биология, музика, както и тест със събеседване по физика.

Пълната информация за разпределението по сгради и зали, както и списъците със записаните участници, ще се публикуват на сайта на университета и на информационните табла пред Ректората и Новата сграда в деня, предхождащ съответния изпит.

Проверка на говорните и комуникативните способности

Изпитът за проверка на говорните и комуникативните способности ще се организира в зависимост от начина на подаване на документите. Ако кандидатстването е извършено в Спортната зала на университета, тестът ще се провежда от 15 до 28 юни 2026 г. между 8:30 и 16:30 часа. За подалите документи в Университетския информационен център (Ректорат, ул. "Цар Асен“ № 24), датите са от 29 юни до 2 юли 2026 г. в същия часови диапазон. За избралите онлайн кандидатстване, проверката ще се извърши от 15 юни до 2 юли 2026 г. от 8:30 до 16:30 часа. В раздел "Кандидат-студенти" на сайта на висшето училище ще бъде достъпен и специален линк за дистанционно провеждане на този изпит.

Финал на кандидатстудентската кампания

По традиция кандидатстудентската кампания ще приключи официално през есента. Последно ще се проведат изпитите за специализираната творческа специалност "Актьорство за драматичен театър“, които през тази година са насрочени в два поредни кръга на 9 септември.