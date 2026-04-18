Осем кандидат-студенти постигнаха максималния резултат от 6.00 на втората сесия от предварителните онлайн изпити в Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив. Общо 31 души премериха знания в днешния изпитен ден, съобщиха за Plovdiv24.bg от висшето училище.

Резултати по предмети

Изпитите показаха висока подготовка сред явилите се кандидати в различните дисциплини:

- По биология: От 9 явили се, двама са постигнали пълни шестици, а общият брой на отличниците е 4.

- По английски език: Най-висока концентрация на максимални оценки – четирима души от 9 кандидати са с пълно отличие.

- По математика: Един кандидат е оценен с 6.00, като общо трима са отличниците от 6 явили се.

- По химия и опазване на околната среда: От 7 кандидати, един е с пълна шестица, а петима са отличници.

Кандидатстудентска кампания 2026

Това е втората сесия от предварителните изпити в УХТ, след като първата се проведе успешно през месец март. Онлайн форматът на изпитите продължава да бъде предпочитан от кандидатите, улеснявайки достъпа до висшето образование в един от водещите технологични центрове в Пловдив.