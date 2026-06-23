Университетът по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив ще приема кандидатстудентски документи до 30 юни 2026 г. включително. Kрайният срок на кампанията беше обявено от ръководството на висшето учебно заведение.

Приемът на документите и организацията на изпитния процес протичат по строго определени правила, които улесняват бъдещите младежи, информира Plovdiv24.bg.

Списък с необходимите документи за кандидатстване

За да се включат в класирането, кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

Заявление по установен образец до Ректора на УХТ.

Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование, както и удостоверение за завършен първи гимназиален етап (оригиналните документи се връщат веднага след сравняване с копието и заверка от длъжностното лице).

Оригинал и копие на свидетелство за професионална квалификация, в случаите, когато такова е необходимо.

Оригинален документ от Министерството на образованието и науката (МОН) за явяване по съответния предмет за лауреати и първенци на национални и международни олимпиади и състезания по математика, химия и опазване на околната среда, природни науки и екология или чужд език.

Съответната диплома или грамота за лауреатите от национални състезания по професионални направления.

Пакет от документи подават абсолютно всички кандидати – включително тези, които вече са издържали изпитите от предварителните сесии, и тези, които ще участват в класирането с оценки от Държавни зрелостни изпити (ДЗИ), от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация или с оценки от състезания, проведени с ученици от професионални гимназии.

Финансови условия и изпитни дисциплини

Таксата за кандидатстване с оценки от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) е фиксирана на 35 евро. Кандидатите, които избират да положат кандидатстудентски изпит, заплащат по 30 евро за всяка отделна дисциплина. През тази година университетът организира изпити по Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология, Английски език, Немски език, Френски език и Руски език. Окончателните онлайн конкурсни изпити по тези дисциплини ще се проведат на 1 юли 2026 г., като за улеснение на сайта на университета са публикувани подробни указания за протичането им.

Преференции и единни изпити за задочно обучение

Ръководството отправя специален съвет към кандидатите за задочно обучение поради ограничения брой места в тази форма. Те могат да се възползват от ценна преференция чрез явяване на единните изпити по Химия и опазване на околната среда и Математика, които УХТ организира съвместно с други университети. При тях оценката се умножава по 3, което гарантира формирането на висок бал. Тези изпити ще се проведат на 3 юли 2026 г. на територията на УХТ-Пловдив при такса от 30 евро. Желаещите могат да заявят участие на място или чрез следните електронни формуляри:

За изпита по Математика (3 юли 2026 г. от 9:00 часа): https://forms.gle/mJtPY58DDM1f9PjB6

За изпита по Химия и опазване на околната среда (3 юли 2026 г. от 10:00 часа): https://forms.gle/5tgJ5HuP5MMLcXio9

Локации за приемане на документи и контакти

Подаването на документите на място се извършва в централното фоайе на УХТ Пловдив, разположено в блок 3, самостоятелна зала 225 (достъп през южния портал на ул. "Янко Сакъзов“). Работното време е от 08:30 до 16:30 ч. без прекъсване през делничните дни, а в събота – от 08:30 до 14:00 ч. без прекъсване.

Успоредно с това продължава и онлайн приемът чрез платформата на адреса https://du.uft-plovdiv.bg/Share/Login.aspx, както и в бюрата за прием на кандидатстудентски документи на територията на страната: https://ckpibg.com/. За допълнителни въпроси относно записването работят телефонните линии +359 32 643 637 и +359 32 603 893, както и електронната поща ksk_uft@uft-plovdiv.bg.

Обявяване на резултатите

Първото класиране на успешните кандидат-студенти ще стане ясно бързо след провеждането на изпитите. Резултатите ще бъдат официално обявени на 3 юли 2026 г. Пълна и детайлна информация за бакалавърските програми е достъпна на адреса https://uft-plovdiv.bg/bakalavri/.