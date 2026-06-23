Общинските съветници от групата на "Независими за Пловдив“ внесоха официално питане до кмета на Община Пловдив Костадин Димитров относно реалното изпълнение на заповедта за осигуряване на свободен достъп до училищните дворове и спортни площадки в извънучебно време, почивните дни и ваканциите. Съгласно действащото разпореждане, директорите на общинските училища са задължени да гарантират отворени врати за гражданите в часовия диапазон от 09:00 до 21:00 часа.

Поводът за предприетите мерки и събраните данни от сигнали на пловдивчани съобщават за Plovdiv24.bg съветниците. Акцията на местните политици е директен отговор на оплаквания от родители и млади хора от различни райони на града, които редовно заварват заключени изградените спортни обекти точно в периодите, когато децата имат най-голяма нужда от места за активен отдих и игра.

Проблемите на училищните ръководства

В същото време директорите на учебните заведения публично изразяват своите сериозни притеснения. Като основни пречки пред изпълнението на заповедта те посочват острото несигурно финансиране и липсата на средства за осигуряване на постоянна охрана. Допълнително се изтъкват зачестилите прояви на вандализъм по площадките, както и необходимостта от допълнителен финансов ресурс за поддържане на ежедневната чистота и опазване на материалната база.

Конкретните въпроси към общинската администрация

В своето официално питане съветниците от групата настояват за конкретни отговори от страна на общинската администрация. Те изискват яснота по въпросите дали в момента се извършват регулярни проверки от страна на общината за спазването на правилата, какви точно са констатираните резултати от инспекциите и дали изобщо са налагани предвидените санкции при установяване на неизпълнение на издадената заповед.

Позицията на "Независими за Пловдив“

"Пловдив разполага с изградена спортна инфраструктура в училищата, която е обществен ресурс и трябва да бъде достъпна за децата и младите хора, особено през ваканциите. Разбираме трудностите, пред които са изправени директорите, но не можем да приемем ситуация, в която училищните дворове остават заключени, а децата са лишени от възможност за спорт и активен начин на живот. Затова очакваме ясен отчет за изпълнението на заповедта и конкретни решения от страна на Общината“, заяви Николай Гюров, председател на групата на "Независими за Пловдив“ в Общинския съвет.

От групата категорично подчертават, че осигуряването на свободен и постоянен достъп до спортните площадки и безопасните места за игра е фундаментална част от общите политики за здравословен начин на живот. Според тях това е ключова мярка за ефективна превенция на рисковото поведение сред младите хора, която гарантира пълноценното и правилно използване на вече изградената обществена инфраструктура в града.