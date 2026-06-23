Район "Северен" подготвя цялостно обновяване на ул. "Полковник Сава Муткуров", в участъка между ул. "Златна Панега" и ул. "Луда Яна", съобщи в интервю за Plovdiv24.bg кметът на района Венцислава Любенова. По думите и тази улица е много важна.

Проектът предвижда основен ремонт на уличната инфраструктура, изграждане на нови паркоместа, обновяване на тротоарите, подобряване на отводняването и обособяване на нови зелени площи. Основната цел е да се подобрят организацията на движението, безопасността на пешеходците и качеството на градската среда в район с интензивно застрояване и значително обществено натоварване, каза Любенова.

В рамките на проекта ще бъдат обособени приблизително 125 паркоместа, включително места за електрически автомобили и за хора със специфични потребности. Предвидени са също нова пътна маркировка и сигнализация, подземни контейнери за битови отпадъци, места за паркиране на велосипеди, както и мерки за повишаване на безопасността около ОУ "Райна Княгиня" и ДГ "Славей" чрез изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, пешеходен парапет и достъпна среда.

Проектът включва и обновяване на зелената система по улицата. Част от съществуващата растителност, която е в лошо фитосанитарно състояние или попада в зоните на строителните дейности, ще бъде премахната, като е предвидено компенсаторно озеленяване с нови дървесни и тревни видове, подходящи за градска среда. Ще бъдат запазени всички дървета, за които това е технически възможно, обясни още районният кмет-

След реализацията на проекта улицата ще придобие по-съвременен и подреден облик, ще се подобрят условията за движение и паркиране, ще се повиши безопасността на пешеходците, особено в зоните около учебните заведения, и ще се създаде по-качествена, зелена и устойчива градска среда за жителите на района.

В момента ул. "Полковник Сава Муткуров" е с паваж, а тротоарите са неугледни.