Кметът на район "Западен" Тони Стойчева внесе важно уточнение за поливната система при ремонта на ул."Генерал Колев" след запитване от граждани в социалните мрежи. Оказа се, че изграждането й не е част от големия проект.

Проектирахме я в спешен порядък, за да могат да се положат тръбите и да не се налага разкопаване впоследствие. След изграждането на сондаж и шахта, ще заработи. Дотогава дърветата ще се поливат с водоноски. разясни Стойчева.

В началото на този месец зам.- кметът по строителство Хакъ Сакъбов съобщи пред Plovdiv24.bg, че улицата вече може да се експлоатира от гражданите в района, но само от две страни - откъм ул. "Йордан Гавазов" и откъм ул. "Иван Гешев".

Другите ще останат затворени до въвеждането на обекта в експлоатация, или поне до издаването на акт 15.

Ремонтът на улица "Генерал Колев" в "Западен" започна през месец септември 2025 година. Той е чакан повече от 50 години, защото по улицата не беше извършвано сериозно обновяване. Павираната настилка беше с големи пропадания, а тротоарите – тесни и компрометирани от корените на дърветата.