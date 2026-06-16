Напрегната седмица се очертава за хиляди ученици, родители и учители в област Пловдив. Причината е, че на 17 юни е Националното външно оценяване (НВО) за учебната 2025/2026 година. Изпитният маратон ще обхване над 11 000 десетокласници и седмокласници в Пловдивска област.

Всички тестове се оценяват с максимален брой от *100 точки*. Тази година има важна промяна в началните часове, за да се избегнат струпвания пред училищата, а именно десетокласниците влизат в стаите по-рано от по-малките ученици.

17 юни: Първият голям тест по БЕЛ

Изпитният маратон започва с български език и литература.

За X клас (Начало: 08:00 ч.). Очаква се да се явят 5802 ученици в 467 зали. Тестът съдържа 21 задачи (с избираем и свободен отговор, редактиране и формулиране на теза), а накрая учениците трябва да създадат текст (резюме, заявление или автобиография/CV). Времетраенето е 90 минути.

За VII клас (Начало: 09:00 ч.).Очаква се да се явят 5636 седмокласници в 142 училища в областта. Те ще решават 26 задачи в две части (общо 165 минути). Последната задача изисква подробен преразказ върху неизучавана художествена творба.

19 юни: Математика с нов, "интегриран" формат

В петък предстоят изпитите по математика, които тази година ще бъдат по-различни за учениците. Освен чисти математически задачи, тестовете вече са интегрирани и ще съдържат въпроси по природни и хуманитарни науки (биология, химия, физика, география и др.).

За X клас (Начало: 08:00 ч.) и е с продължителност 120 минути. Тестът съдържа 18 задачи (12 по математика и 6 интегрирани). Учениците имат право да ползват одобрени листове с формули.

За VII клас (Начало: 09:00 ч.) и е с продължителност 180 минути. Общо 24 задачи, от които 18 по математика и 6 интегрирани от останалите предмети.

Изпити по желание (22 и 23 юни)

Малка част от пловдивските ученици са избрали да сертифицират допълнителните си знания по чужди езици и дигитални компетентности:

22 юни (09:00 ч.) ще бъде изпита по чужди езици: Общо 199 седмокласници ще държат изпит по английски език (ниво А2). При десетокласниците интересът е по-голям – 263-ма ще се явят на английски, 27 на немски и 11 на испански език, като за тях изпитът включва и компонент "говорене".

23 юни ще бъде изпита по дигитални компетентности: Изпитният маратон завършва с едва 11 десетокласници, изявили желание за изпит по информационни технологии.

Допускане на учениците в сградата на училището срещу документ за самоличност и служебна бележка за явяване започва 30 минути преди изпитния час, а 15 минути преди старта всички трябва да са заели местата си в залите.

При влизането в изпитната зала всеки ученик следва да постави изключения си мобилен телефон, мобилно устройство и/или смарт-часовник на определеното за целта място. Писането ще става само с черен химикал.