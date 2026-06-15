Любимият летен фестивал "Кино под звездите“ се завръща в Пловдив за своето шесто поредно издание. От 17 юни до 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в огромни киносалони под открито небе. Традиционно събитието се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г., финансирано по Компонент 1 - "Фестивали и значими събития“.
Всички прожекции в програмата са със свободен вход за жителите и гостите на града, а началният час на филмите е 21:15 ч. За да бъде изживяването още по-пълноценно, преди началото на всяка основна прожекция ще бъде излъчван специално селектиран късометражен филм.
Програмата тази година предлага качествена селекция от български и международни заглавия, комедии, драми, биографични ленти, както и специални детски и анимационни филми за най-малките киномани. Организаторите от "Проксима Видео“ ООД канят всички да споделят прохладата на пловдивските вечери в компанията на доброто кино.
Акценти от първите вечери:
Откриване (17 юни, Младежки хълм): Премиерата на българската комедия "Брънч за начинаещи“ – забавна история за младо семейство, чиито амбициозни планове се превръщат в поредица от комични ситуации.
Втора вечер (18 юни, Младежки хълм): Прожекция на българската драма "Един грам живот“. Лентата разказва четири преплетени истории по реални случаи, разкриващи суровата истина за наркотиците сред младите. Със своето силно послание филмът е изключително подходящ за тийнейджъри и техните родители.
ПЪЛНА ПРОГРАМА НА "КИНО ПОД ЗВЕЗДИТЕ“ 2026
Всички прожекции започват в 21:15 ч.
МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ
- 17 юни (сряда): "Брънч за начинаещи“ (Комедия / България)
- 18 юни (четвъртък): "Един грам живот“ (Драма / България)
ПАРК "РАЙЧО КИРКОВ“ (кв. Кючук Париж)
- 19 юни (петък): "Почивката 2: На море“ (Комедия / България)
ПАРК "БЕЛИТЕ БРЕЗИ“ (кв. Кючук Париж)
- 21 юни (неделя): "Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен / България
ПАРК "КАМЕНИЦА“
- 2 юли (четвъртък): "Диви ягоди“ (Комедия / България)
- 3 юли (петък): "България Amore Mio“ (Комедия / Италия, България)
ЛЯТНО КИНО "ОРФЕЙ“
- 5 юли (неделя): "Балканска сватба“ (Романтична комедия / Сърбия, Хърватия)
РОТАРИ ПАРК "ТРАКИЯ“
- 9 юли (четвъртък): "Великото пътешествие 3“ (Анимация, семеен)
- 10 юли (петък): "Чарли Суперкучето“ (Анимация, семеен)
ПАРК "ЛАУТА“
- 16 юли (четвъртък): "Далиленд“ (Биографичен / Франция, САЩ)
- 17 юли (петък): "Перфектни непознати“ (Комедия / Италия)
ПАРК "РУЖА“
- 23 юли (четвъртък): "Пакет вечност“ (Черна комедия / България)
ПАРК "ПРОСЛАВ“
- 24 юли (петък): "Почивката 2: На море“ (Комедия / България)
ПАРК "РИБНИЦА“
- 29 юли (сряда): "Ема и Шоколандия“ (Детски игрален, семеен / България)
- 30 юли (четвъртък): "Как хакнахме матурите“ (Драма / Румъния)
"Кино под звездите“ продължава традицията да обединява хората и да предлага качествено изкуство за всички възрасти сред зелената свежест на Пловдив. Вземете одеяло, приятели и добро настроение и заповядайте!