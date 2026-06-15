Пловдив се превърна в център на международния диалог за модерно образование, като домакинства двудневна работна среща на Постоянната международна конференция на инспекторатите в Европа (SICI). Престижният форум (11-12 юни), посветен на оценяването на качеството на образованието, се проведе в емблематичната културна локация – Епископската базилика на Филипопол. Организатор и домакин от българска страна бе Националният инспекторат по образованието (НИО).

Събитието събра инспектори, водещи световни експерти и представители на образователни институции от няколко континента, включително делегати от Армения, Белгия, Грузия, Ирландия, Испания, Кипър, Косово, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Чешката република. Във форума се включиха и инспектори от специфични региони и автономни области като Бавария, Северна Ирландия, Каймановите острови, Каталония, Страната на баските и Уелс.

Приветствие към гостите отправи заместник-кметът на Община Пловдив Пламен Панов (с ресор "Култура, археология и туризъм“, който от месец май пое функциите и по направление "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“). В рамките на дискусиите за ролята на инспектирането като ключов инструмент за развитие, той подчерта значимостта на форума за града:

За Пловдив е изключителна чест да бъде домакин на форум от подобен ранг. Образованието не е просто предаване на знания, то е изграждане на бъдеще, а качеството му зависи пряко от ефективната оценка, иновациите и диалога. Вярвам, че споделянето на международни добри практики и внедряването на дигитални инструменти са пътят към една по-мотивираща и сигурна училищна среда. Инспектирането днес не трябва да бъде само контролен орган, а партньор, който вдъхновява училищата по пътя към успеха и високите постижения, заяви Пламен Панов.

Програмата на конференцията предложи силно експертно съдържание. Директорът на НИО и национален координатор за България на SICI д-р Анелия Андреева представи доклад на тема "Визия за бъдещето: роля на НИО за позитивна мотивация и повишаване на качеството“. Директорът на дирекция "Инспектиране“ в НИО Стела Мицова запозна чуждестранните делегати с основните характеристики на българската образователна система и прилагането на регионалните политики.

По време на сесиите бяха споделени редица чуждестранни иновации. Образователният експерт Йордан Йосифов (консултант към Световната банка) акцентира върху темата за образователния суверенизъм. Хоаким Коста от Каталония говори за интегрираната оценка за развитие на училищата, а испанските инспектори Камила Тудури Вила и Мартин Касадо представиха мащабния поглед на тема "Образователна инспекция за пет (или шест) континента“. С оглед на съвременните предизвикателства, Ниенке Мооленаар от Нидерландския инспекторат представи изключително актуалната тема за инспектирането на киберсигурността и цифровата устойчивост в училищата.

Специален акцент в работния панел бе поставен върху резултатите от пилотния проект на НИО и УНИЦЕФ "Подобряване качеството на образованието чрез нов модел на инспекция“. Новата методология включва иновативни инструменти за проследяване на благополучието на учениците и учителите, интегриран процес на самооценяване и активно участие на училищен представител в инспекциите. Представени бяха и резултатите от международния проект STESSIE, насочен към стимулиране на социалното включване в образованието.

Сред официалните гости и активни участници във форума бяха Жоа Баум – генерален секретар на SICI, Мария Янкова-Младенова – представител на УНИЦЕФ за България, Наталия Митева – експерт по въпросите на ОИСР и Google for Education, д-р Мария Гайдарова – председател на "Световен образователен форум България“ и директор на ОУ "Райна Княгиня“, д-р Нели Колева – ръководител "Стратегически партньорства“ в "Заедно в час“, както и началници на регионални управления на образованието (РУО), експерти и директори на училища от цялата страна.

С провеждането на този форум Пловдив и България затвърдиха лидерските си позиции в дебата за модернизиране на европейските образователни стандарти и изграждането на по-подкрепяща училищна среда. Гостите имаха възможност да се запознаят с някои от емблематичните културно-исторически забележителности на града и очаровани от видяното си пожелаха да се върнат отново.