Ремонтните дейности на улица "Пепелаша" в район "Западен" напредват с пълна сила и са на финалната права.

Мащабният проект, който е част от инвестиционната програма на района за тази година, изцяло променя облика на междублоковите пространства. Жители споделят, че инфраструктурата тук не е пипана от момента на изграждането ѝ през 1962–1964 г., а изключително лошото ѝ състояние отдавна налагаше спешни мерки.

Към момента строителните екипи вече полагат асфалт на част от улицата и са поставени новите бордюри. Единият от новите паркинги е напълно оформен, а вторият е почти готов. Очаква се ремонтните дейности да приключат окончателно до края на лятото.

© Facebook

Какво включва цялостната реконструкция?

Обновяването обхваща както подземната, така и надземната инфраструктура, за да се осигури дългосрочно решение на проблемите в квартала:

© Facebook

Нова ВиК мрежа: Извършва се подмяна на стария водопровод. Това ще подобри съществено качеството на водата и ще елиминира честите аварии. За по-голяма сигурност на жителите се монтира и нов надземен пожарен хидрант.

Повече места за паркиране: Обособяват се общо 129 нови паркоместа с асфалтова настилка, разположени на площ от 1650 кв. м.

Нови пътища и тротоари: Ще се положи нов асфалт на 2200 кв. м пътни артерии. За да се осигури достъпна и безопасна среда за пешеходците, 960 кв.м тротоарна настилка ще бъде напълно подменена.

Проектът обръща специално внимание и на екологията в района. На местата на премахнатата стара и болна дървесна растителност ще бъдат засадени 40 броя нови дървета, като ще се извърши и цялостно затревяване.

Подборът на дървесните видове е изцяло съобразен със специфичните условия на градската среда, като се залага на изключително устойчиви видове.