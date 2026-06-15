Резултатите от Националното външно оценяване (НВО) за четвъртокласниците в област Пловдив за учебната 2025/2026 година показват, че пловдивчанчетата са по-силни по български език и се усеща лек спад в оценката по математика.

Рекорд по БЕЛ и леко отстъпление по математика

Тази година средният успех по БЕЛ за Пловдив и региона достигна впечатляващите 77.03 точки (от 100 възможни). Това е най-високият резултат за последните пет години.

По математика обаче се наблюдава леко отстъпление. Средният резултат е 62.52 точки, което е спад спрямо предходните две години (68.84 точки за 2024/2025 г. и 69.86 точки за 2023/2024 г.).

Броят на отличниците в Пловдивско е главозамайващ:

По български език има цели 80 ученици, които са постигнали максималните 100 точки, а 3232 деца са завоювали "Отличен 6".

По математика точно 78 малчугани имат пълния актив от 100 точки, а отличниците с 6 са 1082.

Добрата новина е, че оценените с 2 матури намаляват спрямо миналата година. Слаб (2) по български имат 451 деца, а по математика 533.

Училищата първенци по български език са следните:

Абсолютният номер 1 е ОУ "Васил Петлешков", където 74 ученици постигат невероятния среден успех от 5.89.

Веднага след него, с равен резултат от 5.88, се нареждат четири училища:

ОУ "Eкзарх Антим I" (гр. Пловдив, 74 ученици)

ОУ "Захари Стоянов" (гр. Пловдив, 42 ученици)

ЧСУ "ДРУЖБА" (гр. Пловдив, 8 ученици)

ЧОУ "Слънчев лъч" (с. Марково, 17 ученици)

В Топ 10 се допълва още от ОУ "Алеко Константинов" (5.86), НУ "Христо Ботев" (5.86) и изненадата от региона – ОУ "Христо Ботев" в село Крумово (5.85), СУ "Цар Симеон Велики" с (5,84), СУ "Райна Княгиня" (5,84) и СУ "Димитър Матевски" (5,84).

Селата "превзеха“ класацията по математика

Класацията е оглавена от НУ "Христо Ботев"* в Пловдив със среден успех от 5.43 за своите 110 четвъртокласници.

Голямата сензация обаче е на второ място: ОУ "Свети Климент Охридски" в село Войсил (общ. Марица). Макар на изпита да са се явили едва 10 ученици, те заковават среден успех от 5.40.

Третото място е за ОУ "Драган Манчов"* в Пловдив (95 ученици) с оценка 5.29.

Ето как се подрежда останалата част от престижната класация по математика: