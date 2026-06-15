Резултатите от Националното външно оценяване (НВО) за четвъртокласниците в област Пловдив за учебната 2025/2026 година показват, че пловдивчанчетата са по-силни по български език и се усеща лек спад в оценката по математика.
Рекорд по БЕЛ и леко отстъпление по математика
Тази година средният успех по БЕЛ за Пловдив и региона достигна впечатляващите 77.03 точки (от 100 възможни). Това е най-високият резултат за последните пет години.
По математика обаче се наблюдава леко отстъпление. Средният резултат е 62.52 точки, което е спад спрямо предходните две години (68.84 точки за 2024/2025 г. и 69.86 точки за 2023/2024 г.).
Броят на отличниците в Пловдивско е главозамайващ:
По български език има цели 80 ученици, които са постигнали максималните 100 точки, а 3232 деца са завоювали "Отличен 6".
По математика точно 78 малчугани имат пълния актив от 100 точки, а отличниците с 6 са 1082.
Добрата новина е, че оценените с 2 матури намаляват спрямо миналата година. Слаб (2) по български имат 451 деца, а по математика 533.
Училищата първенци по български език са следните:
Абсолютният номер 1 е ОУ "Васил Петлешков", където 74 ученици постигат невероятния среден успех от 5.89.
Веднага след него, с равен резултат от 5.88, се нареждат четири училища:
- ОУ "Eкзарх Антим I" (гр. Пловдив, 74 ученици)
- ОУ "Захари Стоянов" (гр. Пловдив, 42 ученици)
- ЧСУ "ДРУЖБА" (гр. Пловдив, 8 ученици)
- ЧОУ "Слънчев лъч" (с. Марково, 17 ученици)
В Топ 10 се допълва още от ОУ "Алеко Константинов" (5.86), НУ "Христо Ботев" (5.86) и изненадата от региона – ОУ "Христо Ботев" в село Крумово (5.85), СУ "Цар Симеон Велики" с (5,84), СУ "Райна Княгиня" (5,84) и СУ "Димитър Матевски" (5,84).
Селата "превзеха“ класацията по математика
Класацията е оглавена от НУ "Христо Ботев"* в Пловдив със среден успех от 5.43 за своите 110 четвъртокласници.
Голямата сензация обаче е на второ място: ОУ "Свети Климент Охридски" в село Войсил (общ. Марица). Макар на изпита да са се явили едва 10 ученици, те заковават среден успех от 5.40.
Третото място е за ОУ "Драган Манчов"* в Пловдив (95 ученици) с оценка 5.29.
Ето как се подрежда останалата част от престижната класация по математика:
- 4-то и 5-то място: ОУ “Захари Стоянов" и ЧОУ “Бъдеще" (където са се явили едва 4-ма четвъртокласници).
- 6-то и 7-мо място: Училищата в село Белащица и село Труд, които изпреварват големи градски институции.
- 8-мо място: ОУ “Васил Петлешков" със средна оценка 5.22.
- 9-то място: НУМТИ “Добрин Петков" със среден успех 5.19.
- 10-то място: ЧОУ “Слънчев лъч" в село Марково, което затваря десетката с резултат от 5.18.