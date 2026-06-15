Бившият областен управител на Пловдив Дани Каназирева, в качеството си на докладчик по дело в Административен съд, отсъди в полза на държавата над 74. 000 дка имоти, за които претендира Католическата църква, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Делото е образувано по касационна жалба на Общинска служба по земеделие – Пловдив срещу Решение от 15.01.2026 г. на Районен съд – Пловдив, с което е направен отказ да се възстанови правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници на недвижими имоти, намиращи се в строителните граници на Пловдив, в Южна промишлена зона.

В касационната жалба се твърди за неправилност на съдебния акт поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила, нарушение на материалния закон и необоснованост. Поддържа се, че решението е вътрешно противоречиво, тъй като едновременно приема липса на компетентност на Общинска служба по земеделие – Пловдив и прогласява нищожност само в обжалваната част. Излагат се и доводи, че приложимият реституционен режим не изключва компетентността на общинската служба по земеделие да се произнесе с решение по подаденото заявление. Иска се отмяна на решението на Районния съд и постановяване на друго, с което жалбата да бъде отхвърлена.

Постъпил е и писмен отговор от Софийско-пловдивска епархия на Католическата църква в България, с който касационната жалба се оспорва като неоснователна. Твърди се, че първоинстанционното решение е валидно, допустимо и правилно, като се иска оставянето му в сила и присъждане на сторените разноски в касационното производство.

Административният съд в Пловдив, със свое решение от 09.06.2026 г., отхвърля жалбата на Софийско-пловдивската епархия на Католическата църква срещу Решение на Общинска служба по земеделие от 2007 г., с което отказва възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху имотите. Те са в размер на 74.400 дка и се намират в Южната промишлена зона на Пловдив.

Твърди се, че административното производство е било надлежно образувано още през 1994 г. и е приключило с издаване на процесното решение, поради което не може да се приеме, че административният орган е действал при липса на материална компетентност. Поддържа се още, че ако се възприеме изводът за некомпетентност, това би следвало да води до нищожност на целия административен акт, а не само на негови отделни части, както неправилно е приел Районният съд.

В заключение се иска отмяна на първоинстанционното решение и отхвърляне на жалбата срещу административния акт като неоснователна.

В съдебно заседание касационният жалбоподател не изпраща представител. Прави възражение за размера на адвокатския хонорар в случай, че решението на ПРС бъде потвърдено.

Административният съд в Пловдив отхвърля като неоснователна жалбата на Софийско-пловдивската епархия на Католическата църква срещу решението на Общинска служба по земеделие в частите му, с които е отказано възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху земите.

Имотите, за която се претендира са:

- 35.760 дка в строителните граници на Пловдив, местност "Южна промишлена зона“, част от имот № 8 по кадастралния план от 1955 г.;

- 12.978 дка в строителните граници на Пловдив, местност "Южна промишлена зона“, част от имот № 7 по кадастралния план от 1955 г.;

- 21.693 дка в строителните граници на Пловдив, местност "Южна промишлена зона“, част от имот по кадастралния план от 1955 г.;

Делото се гледа в закрито заседание от тричленен състав. Докладчик по делето бе съдия Дани Каназирева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.