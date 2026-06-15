На 18 юни (четвъртък) булевард “Копривщица" (участъкът от “Пещерско шосе" до “Свобода") ще бъде затворен за движение на автомобили, за да бъде положен последен слой асфалт. Това ще се случи в часовия диапазон от 8.30 до 17.00 часа.

От администрацията на район "Западен“ призовават водачите да се съобразяват с временната организация на движението и пътната обстановка. Преасфалтирането на зоната започна на 3 юни тази година.

Един от важните маршрути на града

Бул. "Копривщица“ е сред ключовите транспортни артерии в Пловдив и ежедневно се използва не само от жителите на район "Западен“, но и от хиляди пловдивчани.

Очаква се ремонтът да окаже влияние върху трафика в района на "Пещерско шосе“, бул. "Свобода“ и прилежащите улици, особено в часовете с интензивно движение.