|Път до Пловдив с настилка като юфка бе причина за катастрофа
От снимките, които той ни изпрати, се вижда, че наистина настилката е изключително компрометирана и е буквално дупка до дупка, а на места няма и асфалт, а се вижда трошеният камък.
Plovdiv24.bg припомня, че само преди няколко дни районният кмет на "Тракия" Георги Гатев коментира ремонта на пътя, тъй като много автомобили спукаха гуми, минавайки оттам. Той ни сподели, че е възложил дупките да бъдат запълнени от фирмата изпълнител, която е спечелила обществената поръчка. Това е временна мярка и се надява през тази година на района да му бъдат отпуснати средства за цялостно преасфалтиране и ремонт.
"Виждат се огромните пукнатини по пътя. Има нужда от цялостен ремонт и преасфалтиране, защото просто на места няма асфалт. Трафикът е сериозен. Този булевард трябва да има един нормален, здрав и приличен европейски вид. С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното."
Гатев сподели, че ще санкционират фирмата изпълнител за забавянето.
