Шофьори пукат гуми в огромни дупки в Пловдив
Автор: Васил Динев 09:08Коментари (0)2563
© Фейсбук
виж галерията
Шофьори сигнализираха за опасни дупки, от които немалко автомобили са излезли със спукани гуми, научи Plovdiv24.bg. Става дума за район "Тракия" в Пловдив. Ето какво казват хората:

"Снощи бе поредната вечер, в която коли спукаха гуми от кратерите по пътя в района на пътен възел "Скобелева майка" и по-точно "Ягодовско шосе". Мисля, че е време да се направи нещо по въпроса, защото случаите не са единични!

Всеки ден се разбиват поне по няколко коли, добре че поне ние живущите тук си ги научихме наизуст дупките, че поне нашите коли да опазим", обясни жителка на района.

"От колелото на "Скобелева майка" до затворения Ягодовски прелез ежедневно изникват нови дупки и кратери и скоро ще е лунен пейзаж", добави друг шофьор.

Припомняме, че на 16 декември миналата година публикувахме материал, озаглавен "Кмет: Околовръстното на "Тракия" е леш!".

"С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното (ул. "Цар Симеон"). Ако от община Пловдив и Общинския съвет ни ги одобрят, започваме веднага. Ако не, чакаме бюджет 2027г. Подкрепете ме при гласуването на бюджета в Общинския съвет, за да се дадат пари за “Тракия" най-накрая. Околовръстното е леш!", сподели тогава районният кмет Георги Гатев.

Отпуснати ли са парите и какво предстои да се случи с проблемната инфраструктура там - четете утре в Plovdiv24.bg.


Още по темата:
16.12.2025 Кмет: Околовръстното на "Тракия" е леш!
11.10.2025 Околовръстното на "Тракия" е в окаяно състояние
04.08.2025 Затварят част от ул. "Янко Сакъзов" до 15 септември
21.07.2025 Кметът на "Централен": Водопроводът по бул."Васил Априлов" е почти прекаран
07.07.2025 Затварят част от бул."Васил Априлов" до 15 септември
04.07.2025 Затварят част от бул."Васил Априлов" до 15 септември
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Жена пропадна в дупка в "Южен"
15:44 / 07.02.2026
Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приход...
17:47 / 06.02.2026
Безплатни кардиологични консултации в Пловдив
17:18 / 06.02.2026
Собственичка на козметичен салон в Пловдив: Клиентите първо ни пи...
16:53 / 06.02.2026
Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, ...
16:20 / 06.02.2026
Бизнесмени от Пловдив: Ръстът на цената на тока увеличава себесто...
15:54 / 06.02.2026

