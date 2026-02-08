ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьори пукат гуми в огромни дупки в Пловдив
"Снощи бе поредната вечер, в която коли спукаха гуми от кратерите по пътя в района на пътен възел "Скобелева майка" и по-точно "Ягодовско шосе". Мисля, че е време да се направи нещо по въпроса, защото случаите не са единични!
Всеки ден се разбиват поне по няколко коли, добре че поне ние живущите тук си ги научихме наизуст дупките, че поне нашите коли да опазим", обясни жителка на района.
"От колелото на "Скобелева майка" до затворения Ягодовски прелез ежедневно изникват нови дупки и кратери и скоро ще е лунен пейзаж", добави друг шофьор.
Припомняме, че на 16 декември миналата година публикувахме материал, озаглавен "Кмет: Околовръстното на "Тракия" е леш!".
"С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното (ул. "Цар Симеон"). Ако от община Пловдив и Общинския съвет ни ги одобрят, започваме веднага. Ако не, чакаме бюджет 2027г. Подкрепете ме при гласуването на бюджета в Общинския съвет, за да се дадат пари за “Тракия" най-накрая. Околовръстното е леш!", сподели тогава районният кмет Георги Гатев.
Отпуснати ли са парите и какво предстои да се случи с проблемната инфраструктура там - четете утре в Plovdiv24.bg.
