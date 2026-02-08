© Plovdiv24.bg виж галерията Докога ще продължава тази безотговорност по пътищата? Този въпрос зададе читателка на Plovdiv24.bg чрез сигнала си до нас. Даваме й думата сега:



Днес, около обяд, в град Пловдив – район "Тракия“, в района на околовръстен път "Тракия“ и бул. "Цар Симеон“, семейство с малко дете преживя напълно предотвратим инцидент.



Автомобилът, в който е пътувало семейството, попадна в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно, в резултат на което са причинени сериозни щети – срязани гуми и повредени джанти. На мястото липсва каквато и да е сигнализация или предупредителни знаци, което създава реална опасност за всички участници в движението, особено когато в автомобила пътува дете.



Подаден е сигнал на телефон 112, след което служители на полицията пристигнаха на място и официално регистрираха инцидента. При извършения оглед е установено, че причината за щетите е именно въпросната дупка. Направено е и измерване – приблизително 100 см дължина, 60 см ширина и 13 см дълбочина.



Остава общественият въпрос: Докога гражданите ще плащат данъци, а ще понасят щети и ще рискуват здравето и живота си заради лошо поддържана и необезопасена пътна инфраструктура?



Днес щетите са материални. Утре може да има пострадали. Това не е нормално. Това не е допустимо. И това изисква спешни действия.



Очаквайте развитие по темата утре!