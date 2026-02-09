ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кметът на "Тракия": Това не е решение, този булевард трябва да има европейски вид
Автор: Ивет Калчишкова 10:31Коментари (2)1655
©
Огромните дупки на Околовръстното на "Тракия" станаха причина за редица инциденти със спукани гуми в последните дни в участъка от "Скобелева майка" до "Ягодовско шосе".

Темата за ремонта на участъка е многократно засягана от екипа на Plovdiv24.bg, но до този момент за съжаление няма развитие. 

Кметът на район "Тракия" Георги Гатев обясни пред репортер, че повечето дупки са се появили на пътната артерия преди около 15 дни заради влошеното време.

Веднага той е възложил те да бъдат запълнени от фирмата изпълнител, която е спечелила обществената поръчка, но те ще започнат изпълнението на договора си чак днес. 

"Докато говорим с Вас, хора от фирмата и служители от районната администрация са на терен. В сряда ще започне интензивното попълване на участъците, но това не е решение на проблема."

Кметът е категоричен, че частичното запълване е временна мярка и се надява през тази година на района да му бъдат отпуснати средства за цялостно преасфалтиране и ремонт.

"Виждат се огромните пукнатини по пътя. Трябва нужда от цялостен ремонт и преасфалтиране, защото просто на места няма асфалт. Трафикът е сериозен. Този булевард трябва да има един нормален, здрав и приличен европейски вид. С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното."

Гатев сподели, че ще санкционират фирмата изпълнител за забавянето.


Още по темата: общо новини по темата: 425
08.02.2026 »
08.02.2026 »
16.12.2025 »
11.10.2025 »
04.08.2025 »
21.07.2025 »
предишна страница [ 1/71 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Само блокада на централно и районно кметство, иначе не става...
+1
 
 
Тракийци трябва да се организираме и да затворим тези булеварди с протести, явно това е начина да се обърне внимание на проблемите. Цар Симеон и Освобождение са булеварди на над 40 години и никога не са видяли ремонт. Изпотрошихме си колите, все едно се движим по луната. Много беше лесно да давате разрешения за строеш, а сега какво ще правите?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Зам.-кмет на община "Марица": Няма да оставим хората без превоз
10:01 / 09.02.2026
Пекинската опера гостува днес в Пловдив с безплатен спектакъл
09:41 / 09.02.2026
Безплатни прегледи за пациенти с деменция в Пловдив
09:06 / 09.02.2026
Пловдивчанин: Абсурдни сцени край Бачковския манастир
09:01 / 09.02.2026
"Ваш ли е този номер?": Нова схема за телефонни измами разтревожи...
08:49 / 09.02.2026
В Пловдив отстраниха туморно образувание с внушителен размер
08:37 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Hills of Rock 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: