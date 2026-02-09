ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на "Тракия": Това не е решение, този булевард трябва да има европейски вид
Темата за ремонта на участъка е многократно засягана от екипа на Plovdiv24.bg, но до този момент за съжаление няма развитие.
Кметът на район "Тракия" Георги Гатев обясни пред репортер, че повечето дупки са се появили на пътната артерия преди около 15 дни заради влошеното време.
Веднага той е възложил те да бъдат запълнени от фирмата изпълнител, която е спечелила обществената поръчка, но те ще започнат изпълнението на договора си чак днес.
"Докато говорим с Вас, хора от фирмата и служители от районната администрация са на терен. В сряда ще започне интензивното попълване на участъците, но това не е решение на проблема."
Кметът е категоричен, че частичното запълване е временна мярка и се надява през тази година на района да му бъдат отпуснати средства за цялостно преасфалтиране и ремонт.
"Виждат се огромните пукнатини по пътя. Трябва нужда от цялостен ремонт и преасфалтиране, защото просто на места няма асфалт. Трафикът е сериозен. Този булевард трябва да има един нормален, здрав и приличен европейски вид. С проектобюджета на район “Тракия" за 2026 г. за трета поредна година ще заложа средства за ремонт на околовръстното."
Гатев сподели, че ще санкционират фирмата изпълнител за забавянето.
